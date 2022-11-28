. Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери

Балерина Анастасия Волочкова считает себя хорошей матерью. Звезда балета обнародовала кадр, на котором запечатлена с дочерью, когда та была совсем крошкой. «Быть балетной мамой — это особенное счастье! Я и предполагать не могла, родив Ариадну Волочкову, что она будет таким замечательным человеком! Это самое лучшее, что я смогла подарить миру! И, поверьте, эта девочка, которой уже 17 лет, проявит себя в лучших качествах и будет светить всегда» — эмоционально написала Анастасия.После расставания с Игорем Вдовиным у любительницы шпагатов непростые отношения с дочерью. Девочка живет в семье отца, однако Анастасии удалось прийти к компромиссу. «Могу сказать, что самую главную роль из всех мною исполняемых я исполнила достойно. И это именно материнство! Я счастливая мама», — заверила Волочкова.