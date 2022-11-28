. Андрей Малахов отказался платить миллионы Королевой и Тарзану
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Андрей Малахов отказался платить миллионы Королевой и Тарзану

Андрей Малахов отказался платить миллионы Королевой и Тарзану
Ведущий Андрей Малахов не стал оплачивать участие звезд в шоу про их измены. Звезды запросили у шоумена два миллиона рублей. Скандал с изменой Тарзана своей жене Наташе Королевой (в 2020 году) имел подпольное продолжение, только уже с участием Андрея Малахова.
Известный телеведущий решил снять передачу про неверность в семье певицы и бодибилдера, и звездная пара готова была прийти в студию и рассказать все, как на духу. Однако знаменитые супруги потребовали за свое участие в шоу два миллиона рублей. Об этом Малахов рассказал своей коллеге Лере Кудрявцевой в социальной сети Clubhouse, отметив, что отказался от предложения звезд. В итоге Наташа и Сергей пошли эксклюзивно исповедоваться в YouTube-канал Ксении Собчак. А Андрей выпустил свою программу о громкой измене без их участия, чем очень обидел певицу, сообщает ФАН. Получили ли скандальные супруги какие-то деньги от не менее скандальной журналистки, неизвестно.
# Шоу-бизнес Малахов Андрей
По материалам: z-aya

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