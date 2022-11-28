. Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к украинцам
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Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к украинцам

Ангелина Вовк готова отправиться на Донбасс, чтобы обратиться к украинцам
Телеведущая Ангелина Вовк призналась, почему готова поехать в зону спецоперации. Ангелина Вовк много лет работала в передаче «Спокойной ночи, малыши!». Телеведущая, в интервью Борису Корчевникову рассказала о планах поехать в ДНР и обратиться к украинской армии. Народная артистка РФ полагает, что это может помочь украинцам сложить оружие, ведь они услышат знакомую фразу «Здравствуйте, девочки и мальчики» и мелодию из легендарной передачи для детей. Беседа на эту тему прошла в рамках программы «Жизнь и судьба», в которой Вовк дала развернутое интервью Корчевникову. Телеведущая призналась, что, как только увидела, какие события разворачиваются на Украине, захотела обратиться к украинским военным с призывом остановиться. «Я думала, что нужно остановить ту сторону, чтобы они по-другому взглянули на эти события, — рассказала 80-летняя Вовк. — Я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт, и обращусь к украинцам. У меня же тоже есть украинская кровь, я им тоже сказки читала. Думаю: «Вдруг меня услышат?».
«Что бы вы сказали там солдатам?» – уточнил Корчевников. «Мне кажется, что когда зазвучала бы эта музыка из передачи «Спокойной ночи, малыши!», и они бы услышали мой голос, я бы сказала: «Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики, остановитесь! Что вы делаете? Вы же хорошие». Где именно должна зазвучать музыка — в окопе, на передовой или во время встречи с бойцами ВСУ — Ангелина Михайловна не уточнила. Зато продолжила драматичной историей подруги, которая жила в ДНР, подверглась обстрелам со стороны Украины и в результате действия украинской пропаганды посчитала, что это Россия бьет по Донбассу. «До этого мы с ней говорили, и она никогда не проявляла никакой агрессии, значит там настолько жестко работала пропаганда, что даже она встала на сторону тех людей, которые хотят нас уничтожить», — резюмировала Вовк.
# Шоу-бизнес Вовк Ангелина
По материалам: z-aya

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