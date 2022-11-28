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Арестована племянница верховного лидера Ирана

Арестована племянница верховного лидера ИранаCNN и Reuters сообщили об аресте племянницы верховного лидера Ирана Фариде Морадхани

Племянницу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фариде Морадхани арестовали после ее призыва к мировому сообществу разорвать все связи с правительством страны. Об этом сообщают CNN и Reuters.

Брат Фариде Махмуд сообщил, что его сестра была арестована в среду, 23 ноября, когда она обратилась в прокуратуру согласно постановлению суда.

Он также опубликовал видеообращение племянницы аятоллы, в котором она призвала мировое сообщество разорвать связи и «прекратить любые сделки с Тегераном на фоне протестов, охвативших Иран.

По словам Морадхани, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и выслать иранских представителей из собственных стран.

Фариде Морадхани уже арестовывали 13 января по дороге домой. По сообщениям правозащитных организаций, после ее ареста иранская служба безопасности провела обыск в доме Морадхани и конфисковала некоторые ее вещи.

Фариде и Махмуд Морадхани — дети Али Техрани, умершего в октябре священнослужителя и давнего оппозиционера, который был женат на сестре верховного лидера Бадри Хоссейни Хаменеи.

Демонстрации в разных уголках Ирана начались еще в сентябре, после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов задержала за «неправильное» ношение хиджаба. Девушка скончалась в больнице, ее привезли туда из полицейского участка. Официальные власти утверждают, что она болела, но семья Махсы подчеркивает: девушка была здорова, у нее не было никаких патологий.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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