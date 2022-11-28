. Архипов принял решение вернуться к Гориной

Вадим Карасев

Наверное, любой парень серьёзно испугается, если Саша Черно выберет его как своего ухажёра. Именно это и произошло с Кириллом Архиповым, который в срочном порядке решил изменить ситуацию. Не зря в былые времена парни, которые становились объектом внимания Саши, буквально бежали с проекта.Но, если верить сотрудникам проекта, которые и доносят последние новости, Кирилл Архипов решил поступить несколько иначе и вновь начать встречаться с Катей Гориной-Николайчук, раз уж та начала дружить с Сашей.А может быть Архипов просто под действием алкогольных напитков сделал вывод, что разница темпераментов на самом деле не проблема? Видимо, они решили переделать Горину на свой лад, как в своё время смог подобное провернуть Алексей Безус.Для Кирилла Архипова, судя по всему, всё же предпочтительнее Катя Горина, которая пытается всем доказать, что смогла раскрепоститься за время пребывания на Дом-2. Этот вариант его явно устраивает больше, нежели новенькая Настя. Кроме того, с Катей гарантированы новые темы для обсуждений, а с ними подписчики и комфорт.