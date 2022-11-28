. Артём Грант хорошо провёл время и решил вернуться на Поляну Дом-2

Вадим Карасев

За пределами Дом-2 Артём Грант очень плодотворно поработать и сейчас действительно доволен тем, что сделал. Находясь в Польше, парень записал сразу пять музыкальных треков и смог сняться в двух клипах. В его музыкальной карьере однозначно наступил очередной прорыв.Но и это ещё не всё. Артём также сообщил, что он, совместно с друзьями, смог снять документальный фильм. Однако теперь ему приходится в достаточно сложных погодных условиях возвращаться на Поляну к своим друзьям.Кроме того, на телешоу ожидают новый приход участников мужского пола. Может Грант боится конкурентов? Видимо, если руководство телешоу решил попрощаться с Грантом, то у него есть запасной аэродром в виде Саши Сайловой, ведь девушка совершенно не скрывает свою симпатию.Может Гранту стоило делать упор именно на музыкальную карьеру, так как ему буквально на пятки наступает Клавдия Безверхова, которая смогла выпустить свой новый трек. Ждёте возвращения Гранта?