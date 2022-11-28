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Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, чем закончится специальная военная операция для каждого представителя знаков зодиака

Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, чем закончится специальная военная операция для каждого представителя знаков зодиака

Сейчас все темы сводятся к специальной военной операции, которая проходит на территории Украины. Россияне внимательно следят за всем, что происходит, и пытаются понять, когда же все закончится. Популярная участница “Битвы экстрасенсов” Кажетта Ахметжанова спрогнозировала, что ждет каждого представителя зодиакального созвездия по окончании спецоперации.

Чем закончится специальная военная операция для каждого из знаков зодиака

Овен (21 марта — 19 апреля)

Представителей огненного знака ожидают кардинальные перемены в жизни. Овны привыкли действовать решительно, поэтому они не будут просто сидеть сложа руки, полагаясь на волю случая. Некоторых представителей данного знака зодиака ожидает новая работа или переезд в другую страну. Одно следует знать наверняка – прежняя жизнь к Овнам уже не вернется.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Представители данного знака не любят перемен. Они привыкли к рутинной жизни, поэтому их все устраивает. Стоит чему-то измениться, как у Тельцов начинается настоящая паника. В любом случае после окончания СВО представителей знака ждут эмоциональные потери.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам, в отличие от других представителей зодиакального созвездия, очень повезло. Они могут и не заметить никаких изменений. К тому же они привыкли быстро подстраиваться под любые ситуации, при этом еще извлекать для себя выгоду.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки не знают, что такое холодный расчет. Они привыкли руководствоваться только своими эмоциями. Если хоть что-то идет не по их плану, Раки тут же впадают в депрессию. Это приводит к тому, что они постоянно испытывают тревожность. Поэтому представителям знака важно вовремя переключить свой фокус внимания на что-нибудь положительное.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы уже заранее все продумали и просчитали, их не так-то просто сломать. Представители знака настроены на перемены, а если надо, то запросто сменят место жительства.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Если что-то идет не по плану Дев, они частенько проявляют свою агрессию. Сейчас сложно говорить о каких-либо планах, поэтому представители знака столкнутся с внутренним кризисом.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы жаждут справедливости, хотя сейчас об этом говорить рано. Они считают, что все, что сейчас происходит вокруг, – это настоящая катастрофа. Представители знака привыкли к гармонии во всем, поэтому сейчас они нерешительны и уязвимы. Им не так просто сделать правильный выбор.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

У представителей данного знака наступил экзистенциальный кризис. Они частенько размышляют о смерти. Некоторые Скорпионы при помощи цинизма пытаются спрятать от окружающих свои настоящие чувства. Представителей знака ждут конфликты и ссоры с близкими людьми.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы привыкли думать только о том, что важно исключительно для них. Они не паникуют и не листают новости каждый час, так как сохраняют здравый ум. Стрельцы несмотря на любой расклад настроены оптимистично, при этом они продолжают поднимать настроение своим близким.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Структурированный взгляд на мир иногда мешает Козерогам, особенно в стрессовых ситуациях. Если что-то идет не по плану, то представителям знака сложно справиться с переменами. Они впадут в депрессию, если из-за СВО не получат долгожданного повышения на работе.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представителям данного знака придется нелегко. Однако они очень расчетливые, поэтому всегда найдут выгоду для себя. То, что навязано с политикой и чужим мнением, может надломить Водолеев, но тогда они быстро вспомнят о своей бунтарской натуре.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам все равно, что происходит вокруг. Их вовсе не интересует политика, при этом они знают, как избежать ненужного стресса. Поэтому представители знака не заметят сильных изменений. Они будут сосредоточены только на своих мечтах.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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