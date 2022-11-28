. Беременная Надежда Ангарская призналась, что зачала от футболиста: "Познакомились в спортивном манеже"
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Беременная Надежда Ангарская призналась, что зачала от футболиста: "Познакомились в спортивном манеже"

Беременная Надежда Ангарская призналась, что зачала от футболиста: "Познакомились в спортивном манеже"

На минувшей неделе поклонников Надежды Ангарской удивила новость о том, что 39-летняя российская актриса ждет ребенка. Однако лишь сейчас стало известно, кому именно собирается подарить малыша звезда Comedy Woman.

Как выяснили журналисты программы НТВ "Ты не поверишь!", избранником Надежды Ангарской является футболист Николай Федчук. Именно от него звезда ждет второго ребенка.


Футбольный тренер Николай Федчук

Журналистам удалось узнать, как выглядит очередной избранник Надежды Ангарской. В телеэфире показали кадры с Федчуком в спортивной форме.

Пока что звезда Comedy Women не знает пол своего будущего ребенка. Однако артистка, которая уже воспитывает 7-летнего сына, очень хочет девочку.


Ангарская раскрыла, как познакомилась с новым возлюбленным

Популярная актриса Надежда Ангарская раскрыла репортерам обстоятельства своего знакомства с мужчиной. Как выяснилось, он уже хорошо знает ее сына Давида.

Познакомились в спортивном манеже. Сын легко наладил с ним отношения, ведь он его тренер.
Новый возлюбленный Надежды Ангарской
Надежда Ангарская рассказала, как сообщила избраннику о своей беременности

По словам популярной актрисы, она решила устроить своему возлюбленному романтический завтрак, на котором и сообщила о своей беременности.

Мы были на завтраке, девочки вынесли с хлебной корзинкой тест, я попросила их. И все — у него пропал аппетит. Шучу!

Николай Федчук подтвердил журналистам, что он действительно является тем самым таинственным избранником Надежды Ангарской. При этом он поблагодарил их за поздравления.

Надежда Ангарская

"Это приятное событие и радость, которая не может не приносить только положительные эмоции. Конечно, я был очень рад и счастлив", - отметил спортсмен.

Новый избранник Надежды Ангарской
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По материалам: uposters.ru

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