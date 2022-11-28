. Безверхова заболела пиелонефритом, однако от госпитализации отказалась
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Безверхова заболела пиелонефритом, однако от госпитализации отказалась

Безверхова заболела пиелонефритом, однако от госпитализации отказалась
Клавдия Безверхова вот уже не первый день чувствует себя плохо, однако, когда скорая приезжала на проект, от госпитализации она отказалась. Не успела Клава Безверхова помириться с Мариной Гуриной, как на Дом-2 пришлось вызывать «Скорую помощь». Выяснилось, что Клава подхватила пиелонефрит, однако идея с госпитализацией ей не понравилась. Она уже несколько дней подряд чувствует себя не очень хорошо и даже с помощью бани не смогла поправить своё здоровье.

Сейчас Безверховой оказывает всяческую помощь и поддержку её молодой человек — Евгений Прохоренко. Несмотря на ужасное состояние, покинуть проект с врачами девушка не желает. Она прекрасно знает, что каждой воскресение устраивают голосования и убирают с проекта по одной фиктивной паре. В очередной раз главными претендентами стали Марина и Антон Тетерев.

Безверхова, которая решила остаться на проекте, также сообщила, что там убрали забор. Дом-2 ждёт еще одно новшество, но какое — пока неизвестно. Неужели организаторы решили вернуться к старому формату? Что думаете по этому поводу? Пишите своё мнение в комментариях!
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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