. Безверхова заболела пиелонефритом, однако от госпитализации отказалась

Вадим Карасев

Не успела Клава Безверхова помириться с Мариной Гуриной, как на Дом-2 пришлось вызывать «Скорую помощь». Выяснилось, что Клава подхватила пиелонефрит, однако идея с госпитализацией ей не понравилась. Она уже несколько дней подряд чувствует себя не очень хорошо и даже с помощью бани не смогла поправить своё здоровье.Сейчас Безверховой оказывает всяческую помощь и поддержку её молодой человек — Евгений Прохоренко. Несмотря на ужасное состояние, покинуть проект с врачами девушка не желает. Она прекрасно знает, что каждой воскресение устраивают голосования и убирают с проекта по одной фиктивной паре. В очередной раз главными претендентами стали Марина и Антон Тетерев.Безверхова, которая решила остаться на проекте, также сообщила, что там убрали забор. Дом-2 ждёт еще одно новшество, но какое — пока неизвестно. Неужели организаторы решили вернуться к старому формату? Что думаете по этому поводу? Пишите своё мнение в комментариях!