. Благоприятные и неблагоприятные дни для смены прически: лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 года

С давних времен люди обращали внимание на положение Луны и выбирали благоприятные дни для разного рода процедур. Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 года поможет выбрать подходящие даты для записи к мастеру, чтобы процедуры прошли успешно, волосы стали привлекательными и здоровыми, а также улучшилось финансовое благополучие.

Лунный календарь стрижек и окрашивания на декабрь 2022 года

Подготовка к Новому году – это не только покупка подарков, планирование новогодней ночи и праздничного стола, это также смена и обновление образа. Поэтому следует заранее определиться с датами, когда лучше всего посетить мастера. В таком случае процедура принесет желаемый результат и положительно повлияет на финансовую сферу.





Благоприятные дни

Чтобы оздоровить волосы и ускорить их рост, следует посетить салон 5, 6 и 24 декабря. Качественный уход придаст прядям блеск, силы и здоровый вид. В эти дни также можно выполнять самые смелые стрижки.

Если пряди нужно укрепить, записаться к мастеру на стрижку рекомендуется 8 декабря, в период с 13 по 15 декабря и 20 числа. Также 8 декабря следует отважиться на кардинальную смену образа, любые изменения будут удачными.

В декабре отмечены четыре денежные даты – 5, 6, 14 и 15 декабря. Именно в эти дни следует посетить мастера, если хотите привлечь к себе деньги и улучшить материальное положение.

Благоприятными днями для окрашивания прядей считаются период с 4 по 5 декабря, 8 число, период с 15 по 16 декабря и 30 число. Если выбрать натуральные оттенки для окрашивания, это обеспечит привлекательный вид, наполнит волосы энергией и улучшит настроение.

Неблагоприятные дни

Чтобы стрижка и окрашивание не имели негативного влияния на волосы, следует отказаться от похода к мастеру 2 и 3 декабря.

В период с 7 по 9 декабря не стоит решаться на кардинальные перемены в образе, в противном случае могут случиться неприятные сюрпризы. А вот укоротить кончики на пару сантиметров можно. От покраски волос следует воздержаться.

Чтобы не принести вред волосам и не повредить их, от любых процедур с волосами 21 декабря рекомендуется отказаться. Также аура дня не подходит для любых экспериментов с волосами.

Чтобы результат от стрижки, завивки или покраски не огорчил вас, воздержитесь от этих процедур 27 декабря.

30 декабря следует отложить покраску волос, в противном случае волосы могут стать поврежденными.

Все остальные дни календаря считаются нейтральными, можно выполнять процедуры по уходу и использовать для этого натуральные средства.