. Чем болеют разные знаки зодиака и в каком возрасте умирают

Эксперт по медицинской астрологии Михаил Бородачев рассказал, что есть ярко выраженная связь между созвездиями и предрасположенностью к некоторым патологиям. Зная их, можно защитить себя от опасности тяжелых болезней. В этом поможет качественная профилактика. Он поведал, в каком возрасте умирают разные знаки зодиака и от каких болезней они страдают чаще всего.

Женщины-Овны умирают раньше мужчин

Представительницы огненного знака уходят из жизни в среднем в 78 лет. Мужчины живут на год дольше. Слабым местом Овна считаются сосуды. Они предрасположены к развитию ряда патологий:

болезни суставов, сердца и сосудов;

остеохондроз;

депрессия.

Они крайне часто нервничают, поэтому мигрень становится их постоянной спутницей.

Тельцы страдают от разных болезней





У них предрасположенности ко многим патологиям. Михаил Бородачев рекомендует регулярно проверять здоровье печени, почек и щитовидной железы. Курящим стоит обратить внимание на горло. Мужчины обычно живут до 81 года. Женщины-Тельцы умирают на два года раньше.

Женщины-Близнецы живут до 85 лет

Мужчины же этого воздушного знака умирают в среднем в 78 лет. Они склонны к заболеваниям дыхательных путей. Поэтому Близнецы часто болеют пневмониями и бронхитами. Высок риск развития артрита.

Раки умирают сравнительно рано

Продолжительность жизни у женщин составляет 73 года, а у мужчин еще меньше ― 68. Слабым местом является ЖКТ, поэтому Ракам следует внимательнее следить за питанием. Часто страдают от обменных нарушений и варикоза.

Львы до последнего страдают от болезней





Гордый представитель зодиакального круга не спешит обращаться к медикам. Для него это проявление слабости. Поэтому они до последнего страдают от болезней и не лечат их. Обычно болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. В итоге их средняя продолжительность жизни составляет всего 74 года.

Девы долго не замечают недугов

Представители этого знака зодиака настолько поглощены домашними делами, что не обращают внимания на недомогания. Чаще всего сталкиваются с болезнями ЖКТ и проблемами с позвоночником. У них рано диагностируют дальнозоркость. Женщины обычно умирают около 81 года. Мужчины живут в среднем 77 лет.

Весы страдают от болезней из-за слабого иммунитета

Представители знака склонны к недугам крови, почек и поджелудочной железы. Женщины в среднем живут 77 лет, а мужчины на 4 года меньше.

Скорпионы рано умирают

Мужчины живут 63 года, а женщины всего 62. У них чаще других диагностируют инфекции мочеполовой системы и болезни печени.

Стрельцы редко доживают до 75 лет





Женщины и мужчины живут всего 73 и 69 лет соответственно. Они чаще погибают в авариях и несчастных случаях. Зачастую страдают от недугов уха и горла, проблем ЖКТ, желчнокаменной болезни и патологий суставов.

Козероги живут долго



Женщины тщательно следят за своим здоровьем. Они доживают до 80 лет. Чуть меньше живут мужчины ― до 77 лет. Их слабым местом считается дыхательная система.

Водолеи умирают в 71 год

Представители этого знака зодиакального созвездия склонны к болезням ротовой полости, а также варикозу и депрессиям. Им стоит беречь себя от стрессов. В старости предрасположены к ожирению.

Рыбы часто болеют инфекциями

Слабый иммунитет плохо борется с разными вирусами и бактериями, поэтому представители данного знака зодиака часто болеют. Рыбы также склонны к болезням кожи, легких и суставов. Высокий риск анемии. Женщины живут до 75 лет, а мужчины ― до 71 года.