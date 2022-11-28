. ЧП: Футбольные команды устроили драку из-за ничьей

На футбольном поле сцепились «Зенит» со «Спартаком». В рамках Кубка России прошел матч между «Зенитом» и «Спартаком». Футболисты обеих команд не забили ни одного гола и отметили ничью массовой дракой. Страсти разгорелись после финального свистка. Матч продолжался 90 минут и оказался жестким: спортсмены сыграли вничью. А затем решили определить победители при помощи кулаков. Сначала Промес с Родригао начали спорить и толкаться. Подоспела подмога, которая намеревалась разнять разгоряченных футболистов. Однако спортсмен из «Зенита» пустил в ход удары ногами. Решил исход боя судья Москалев. Он показал драчунам шесть красных карточек: по три на каждую команду. Штрафные санкции были применены к нападающему Шамару Николсону, форварду Александру Соболеву и вратарю Александру Селихову, которые находились на скамейке запасных. «Спартак» пострадал не меньше. Москальков показал красные карточки защитнику Родригао, полузащитнику Вильмару Барриосу и нападающему Малкому. Сегодня петербургский «Зенит» и московский «Спартак» принимали участие в матче шестого тура группового этапа Фонбет — Кубка России. За игрой на «Газпром-Арене» наблюдало более 51 тысячи фанатов. Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти команда из культурной столицы обошла гостей из Москвы. Еще один футбольный матч «Спартака» и «Зенита», окончившийся скандалом, прошел летом. Зрители освистали группу «Би-2». Леве и Шуре не оставалось ничего, кроме как покинуть стадион под крики «Пошли вон! Позор! Долой!». Патриотически настроенная часть фанатов игры не захотела слушать песни артистов, не поддерживающих СВО.