. Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года

Вадим Карасев

Рождественский пост стоит по важности на втором месте после Великого. Церковнослужители рассказали о том, что можно и что нельзя делать в период с 28 ноября по 6 января.

В это время можно и даже нужно жить в ожидании чуда, ведь Рождество Христово, которым завершится этот пост, символизирует прибытие Спасителя на Землю. В это время нужно научиться любить жизнь и ценить своих близких и родственников, а также все то, что вы имеете.

Что можно делать в Рождественский пост

Можно и даже нужно оставаться смиренными и дисциплинированными. Это главное правило любого поста, которое важно выполнять всегда и при любых условиях.

Нужно научиться прощать окружающих людей, даже если они сделают нечто действительно ужасное. За это вам обязательно воздастся на небесах и за это Господь даст вам счастья при жизни.

Можно и нужно читать духовную литературу. Если вы никогда не читали библию — прочтите ее. Если у вас на примете были какие-то другие книги апостолов, их тоже важно прочитать.

Чего нельзя делать в Рождественский пост

Старайтесь не сорваться. Да, он долгий, но в плане питания является относительно легким, поскольку разрешено есть рыбу во все дни кроме сред и пятниц. Нельзя есть мясо, пить молоко и употреблять другие молочные продукты. Также нельзя пить алкоголь и объедаться.

Нельзя позволять вредным привычкам взять над вами власть. Считается, что именно в пост дьявольские соблазны самые сильные, поскольку ценность воздержания вырастает. Бесам сильнее хочется помочь вам нарушить ваши обещания, данные себе, близким, Богу. Будьте предельно осторожными с соблазнами.

Нельзя смотреть увеселительные передачи по телевидению и в интернете. Это отнюдь не значит, что важно быть грустными, печальными. В целом этот пост достаточно радостный, как и праздник, которому он посвящен, но это говорит о том, что нужно устраивать праздники без причины.

Нельзя никого осуждать, ругать. Нельзя сплетничать и говорить плохое о людях за их спиной. Этого не стоит делать вообще никогда, но в пост особенно важно.

Также в Рождественский пост нельзя играть свадьбу и венчаться. Это строго запрещено, поэтому никаких исключений батюшка в церкви сделать не сможет.