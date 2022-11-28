. Что ждет знаки зодиака сегодня, 29 ноября 2022 года, по прогнозу Тамары Глобы

В 25-й день лунного календаря убывающая Луна находится в созвездии Весы, что говорит о снижении энергетического потенциала у большинства знаков зодиака. Это благоприятный период для завершения начатых дел и любого коллективного сотрудничества. Однако в этот день нежелательно начинать новые проекты или строить планы на будущее.

Овен (21 марта — 19 апреля)

У Овна будет насыщенный и плодотворный день. Но ему необходимо найти баланс между своими желаниями и возможностями, правильно расставив приоритеты. Иначе можно перегореть и не добиться цели.

Телец (20 апреля — 20 мая)

У Тельцов могут появиться новые источники дохода. Не исключено, что это будет хобби, которое вам удастся монетизировать. Сегодня следует подумать и предпринять важные шаги в этом направлении.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Благоприятный день, открывающий для Близнецов новые возможности и горизонты. Но поступившие сегодня предложения потребуют тщательного анализа и отсеивания всего лишнего. Будьте внимательны к мелочам и не спешите принимать решения.

Рак (22 июня — 22 июля)

Ракам следует разобраться в себе и поработать над своим имиджем. Кардинальные позитивные перемены не за горами, но важно прислушаться к своей интуиции, а не к советам посторонних людей.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам пора выходить из спячки и начинать проявлять активность. Сегодня займитесь текущими делами и наведите порядок в финансовых документах. Это поможет гармонизировать ваше состояние и расчистит путь к большим и скорым достижениям.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Сегодня Дева может заняться благоустройством своего жизненного пространства. Наведите порядок в доме, избавьтесь от мусора и ненужных вещей, украсьте свое рабочее место какой-нибудь новой декорацией или гравюрой. Все это улучшит вашу энергетику и будет способствовать творческой активности.

Весы (23 сентября — 22 октября)

У Весов все складывается хорошо. Материальное положение стабильно, творческий потенциал на высоком уровне, дела движутся как нельзя лучше, поэтому сегодняшний день вполне можете посвятить отдыху и расслабиться в компании друзей.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам не следует что-то планировать на сегодня. Положитесь на волю случая и просто добросовестно занимайтесь текущими делами. День должен пройти в спокойной обстановке.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

У Стрельцов возможны финансовые проблемы, потеря денег или попытки недоброжелателей втянуть вас в мошеннические схемы. Будьте также предельно внимательны, работая с финансовыми документами: всего одна ошибка может привести к негативным последствиям.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня у Козерога может произойти новое знакомство, которое окажется для вас полезным. Однако не стоит сразу «брать быка за рога» и форсировать события. Все должно происходить естественно и планомерно. Постарайтесь держать эмоции под контролем.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолею сегодня можно начинать реализовывать свои творческие проекты. Все будет получаться и иметь хорошие перспективы. Подходящий день для добрых дел, которые вернутся сторицей.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодняшний день откроет Рыбам путь к позитивным переменам в личной жизни и профессиональной деятельности. Возможно, вам придется провести его в поездке или общении с незнакомыми людьми, но все, что сегодня будет происходить, к лучшему.