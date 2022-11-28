. Чулпан Хаматова уехала в Америку собирать гроши

Актриса Чулпан Хаматова сбежала из России и пытается заработать за рубежом. По данным журналиста Михаила Шахназарова, Чулпан Хаматова покинула Латвию. Актриса Чулпан Хаматова в конце зимы 2022 года покинула Россию. Звезда театра и кино обосновалась в Латвии и даже на днях получила там звание актрисы года. Между тем, по данным журналиста Михаила Шахназарова, Чулпан Хаматова сейчас находится не в Латвии. Она улетела в США, где будет пытаться начать новую жизнь. Как считает, Михаил Шахназаров, Чулпан Хаматовой в Америке будет проще зарабатывать, чем в Латвии.«Если вы думаете, что Чулпан Хаматова собирается остаться в Риге и зарабатывать на хлеб там, то ошибаетесь. По моей информации, она умотала в Соединенные Штаты Америки, чтобы заработать там. Театры, скорее всего, латвийские отапливаться в этот сезон не будут. Да и что она там может сыграть? Чтобы сносно зарабатывать, нужно участвовать в двух-трех постановках, а для этого нужно знать латышский язык, который в возрасте Чулпан Хаматовой выучить невозможно. Потому как в латышском языке очень много особенностей», - высказался Михаил Шахназаров.