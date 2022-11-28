. Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов
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Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов

Депутаты ЕР внесли законопроект о включении в состав ОП представителей новых регионов

"Единая Россия" внесла законопроект о включении в состав Общественной палаты РФ представителей новых регионов.

"В следующем году будет обновляться состав Общественной палаты России, и благодаря законопроекту у представителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей появится возможность стать её частью", - написала в своем telegram-канале зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель центрального совета сторонников "Единой России" Ольга Занко.


Она добавила, что авторами законопроекта стали депутаты Госдумы от "Единой России", которые ранее входили в состав Общественной палаты - сама Занко, Михаил Киселев, Сергей Бурлаков, Светлана Разворотнева и Юлия Оглоблина.

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По материалам: uposters.ru

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