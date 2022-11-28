. Дни силы в декабре 2022 года
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Дни силы в декабре 2022 года

Дни силы в декабре 2022 года

Дни силы — это самые яркие, самые благоприятные и самые лучшие дни месяца. Конечно, факт того, что в тот или иной день будет благоприятное событие, не дает вам гарантии счастья или успеха, но вероятность достижения счастья будет существенно более высокой.


В такие дни, как те, что описаны далее, полезно бороться с вредоносными установками, делать определенные шаги навстречу счастью и искать новые источники счастья. Первое и самое главное правило любого дня силы — не сидеть на месте и двигаться к мечте, чего бы вам это ни стоило.

1 декабря — Венера в оппозиции с Марсом

Первый день зимы окажется весьма благоприятным сточки зрения энергетики, так как он пройдет под эгидой очень сильного аспекта между двумя диаметрально противоположными для нас планетами, которые вдобавок еще и расположены максимально близко к Земле. Оппозиция означает, что они окажутся как раз по разные стороны, чем уравняют и гармонизируют своё энергетическое влияние на нас с вами.

В этот день полезно будет как можно больше времени проводить в окружении близких и друзей. Это замечательный день для любви, перевода отношений на новый уровень. Гармоничный Марс и говорит о том, что можно будет попробовать попросить друг у друга прощения. Сложно придумать положение для этих двух планет лучше.

5 декабря — избавление Нептуна от ретроградности


5 декабря Нептун начнет прямое движение, чем спровоцирует пробуждение в людях доброты и честности. В мире станет существенно меньше лжи и притворства. Данный эффект будет очень силен и заметен в первые дни прямого движения этой планеты. Астрологи отмечают, что если кто-то будет вести против вас негативную и агрессивную игру, можно будет отвечать этому человек той же монетой. Если вы хотели, чтобы справедливость восторжествовала, то это с высокой вероятностью произойдет именно 5 числа.

8 декабря — оппозиция Солнца и Марса

Второе противостояние месяца пройдет 8 числа. В этот раз Марсу будет подыгрывать Солнце. Это будет крайне эмоциональный день, в который полезно будет признаваться в любви, делиться чувствами со второй половинкой, заводить новых друзей. Солнце и Марс создадут идеальные условия для того, чтобы вы смогли найти новые источники счастья, вдохновения и мотивации. Плохие воспоминания с высокой вероятностью отойдут на второй план.

12 декабря — день зеркальной даты

12.12 — последняя зеркальная дата 2022 года. В сумме 1 и 2 дают 3, значит день пройдет под управлением Тройки. Это говорит нам о том, что Вселенная постарается дать нам понять, что сейчас важно, а что не стоит нашего внимания. Многие люди в этот день вновь смогут обрести интерес к жизни. Это будет время, отлично подходящее для борьбы со страхами и неуверенностью в себе. Удача последует за теми, кто доволен собой и верит в лучшее. Тройка неразрывно связана с кармическими процессами, поэтому поступайте по совести, чтобы привлечь больше удачи 12 числа и в будущем.

14 декабря — максимум звездопада Геминиды


Геминиды — это звездопад, радиантом которого является созвездие Близнецов. В этот день можно отправляться в путешествия. Сидеть дома не рекомендуется, ровно как и оставаться надолго в уединении. Это прекрасный день для чтения книг, учебы, посещения лекций, получения новых навыков.

20 декабря — возвращение Юпитера в Знак Овна

Юпитер 20 числа перейдет в Знак Овна. Это будет хороший день для самоанализа. Общения и попыток разрешить разногласия, в том числе и в судебном порядке. Это очень благоприятный день для юридических консультаций, попыток договориться.

22 декабря — максимум потока Урсиды

В декабре актуален будет еще один поток — Урсиды. Его радиант находится в области созвездия Малой Медведицы. 22 числа — день, в который данный поток окажется максимальным. Это будет отличное время для загадывания желаний, постановки новых целей на начало следующего года.

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По материалам: dailyhoro.ru

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