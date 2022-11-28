. Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова

Вадим Карасев

Вторую дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Хадижат наградили орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом в личном Telegram-канале рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

22-летняя Хадижат Кадырова – руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного.

Как отметил Дудаев, Кадырова-младшая показывает на посту высокий уровень профессионализма, является достойным руководителем и поэтому заслуживает орден.

"За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи! Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало!" – написал Дудаев.

Супруге Кадырова Медни президент РФ Владимир Путин в середине ноября присвоил почетное звание "мать-героиня". Жена чеченского лидера — мать 14 детей.

