. Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова
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Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова

Дочери Рамзана Кадырова вручили орден имени Кадырова

Вторую дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Хадижат наградили орденом имени Ахмата Кадырова. Об этом в личном Telegram-канале рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

22-летняя Хадижат Кадырова – руководитель департамента дошкольного образования мэрии Грозного.
Как отметил Дудаев, Кадырова-младшая показывает на посту высокий уровень профессионализма, является достойным руководителем и поэтому заслуживает орден.


"За короткие сроки Хадижат Рамзановна показала себя как талантливый управленец, который поднял деятельность вверенной ей организации на новый уровень! Ее знают как справедливого и чуткого руководителя, который умеет решать самые сложные задачи! Под руководством Хадижат Рамзановны ведомство одержало не одну победу, и нет сомнений, что это только начало!" – написал Дудаев.

Супруге Кадырова Медни президент РФ Владимир Путин в середине ноября присвоил почетное звание "мать-героиня". Жена чеченского лидера — мать 14 детей.

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По материалам: uposters.ru

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