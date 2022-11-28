. Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к Xbox
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Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к Xbox

Dualshock и 120+ других контроллеров вскоре можно будет подключить к Xbox


Компания Brook анонсировала вторую версию адаптера Wingman XB, которая должна появиться уже 30 ноября 2022 года. Новый адаптер, стоимостью в $50, позволит подключать к игровым приставкам Xbox, Xbox 360, Xbox One и Xbox Series X | S более 125 моделей различных контроллеров, в том числе геймпад от Playstation 4.

Адаптер совместим со всеми Xbox и PC. Он обладает 5-ступенчатой турбо функцией (5, 10, 15, 20, 25 кликов в секунду) и переназначаемыми кнопками. Подключить к нему можно не только сторонние геймпады, но официальные контроллеры Xbox, чтобы использовать преимущества, которые дает адаптер.




Создатели Wingman XB2 отмечают, что более 125 контроллеров поддерживаются — как проводных, так и беспроводных. В числе поддерживаемых контроллеров заявлены: мини-контроллер SEGA Astro City, мини-контроллер MEGA Drive, Dualshock 3 и Dualshock 4 от Playstation, устройства Hori — контроллер барабанов Taiko и многие другие.


Подробнее ознакомиться с возможностями Wingman XB2 можно на сайте разработчиков.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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