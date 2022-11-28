. Екатерина Стриженова показала дочерей и внука в честь праздника

Телеведущая Екатерина Стриженова поделилась фото с детьми и высказалась о Дне матери. Известная телеведущая и актриса Екатерина Стриженова - пример настоящей счастливой женщины, у которой сложилась и семейная жизнь, и карьера. Екатерина Стриженова много лет живет со своим мужем, режиссером Александром Стриженовым, их брак считается одним из самых прочных. У пары две взрослые дочери - Анастасия и Александра и внук Петя. В День матери Екатерина Стриженова в телеграм-канале поделилась снимком, на котором предстала с дочками и внуком. Все четверо облачены в наряды бюрюзового и белых цветов. Фото выглядит по-летнему тепло и жизнерадостно. Под ним Екатерина Стриженова поздравила всех мам, дала напутствие детям и вспомнила свою покойную родительницу.«Оказывается, сегодня День матери. Я узнала об этом из многочисленных поздравлений в Интернете. Получила букет от дочерей, что было в любом случае очень приятно. А подруги, которых дети не поздравили, расстроились - хотя еще вчера даже не подозревали, что сегодня день особый. Поэтому решила написать вам: дорогие дети, берегите своих мам, они все хотят, чтобы у нас все ладилось, чтобы мы были любимы и счастливы! Два года, как не стало моей мамы, но я знаю, что она всегда где-то рядом…» - написала Екатерина Стриженова. «Вы какая красивая Екатерина! Восторг!😘😍», «Днём мамы, Катюша. Очаровательные у Вас доченьки и внучок. Счастья Вам🙏💖💖💖», «Все три девочки,ну нереальные красавицы !❤️❤️❤️», «С Днём мамы!!! 🙏 Я тоже год без мамы уже, чувствую что она рядом!!🙏🙏🙏 Здоровья всем мамам мира!», - откликнулись поклонники телеведущей.