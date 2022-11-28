Французский политик потребовал от Макрона и Байдена заставить Зеленского вернуть деньги за помощь
Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своем аккаунте в соцсети, что французскому президенту Эммануэлю Макрону, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену следует потребовать от украинского президента Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.
Еще в октябре Зеленский, невзирая на беспрецедентную финансовую поддержку, оказанную его стране западными государствами, требовал еще больше денег, заверяя, что "у Украины нет ни цента". Американский телеведущий Такер Карлсон возмущался, что Вашингтон в течение года выделил киевскому режиму свыше $90 млрд, но украинцы вновь просят еще. 11 ноября Минобороны США заявило, что подписало очередной пакет помощи Киеву в размере $400 млн.