Вадим Карасев

Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо написал в своем аккаунте в соцсети, что французскому президенту Эммануэлю Макрону, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и лидеру Соединенных Штатов Джо Байдену следует потребовать от украинского президента Владимира Зеленского начать возвращать деньги за предоставленную военную помощь.

"Неужели, прежде чем отправить ему миллиарды, (президент США Джо) Байден, (президент Франции Эммануэль) Макрон и (глава ЕК) Урсула (фон дер Ляйен) хотя бы попросили (президент Украины Владимира) Зеленского вернуть десятки миллионов, которые он прячет в налоговых убежищах ?! (см. документы Пандоры). Очевидно, нет! Это делает все это еще более позорным!"

Еще в октябре Зеленский, невзирая на беспрецедентную финансовую поддержку, оказанную его стране западными государствами, требовал еще больше денег, заверяя, что "у Украины нет ни цента". Американский телеведущий Такер Карлсон возмущался, что Вашингтон в течение года выделил киевскому режиму свыше $90 млрд, но украинцы вновь просят еще. 11 ноября Минобороны США заявило, что подписало очередной пакет помощи Киеву в размере $400 млн.