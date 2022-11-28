. Германия расхотела помогать Киеву из-за украинских беженцев

Вадим Карасев

WP: желание Германии помогать украинским беженцам ослабевает из-за усталости немцев СюжетУкраинские беженцы

Жители Германии расхотели помогать Киеву, это желание ослабевает прямо пропорционально количеству украинских беженцев в стране. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как утверждает издание, гостеприимство немцев по отношению к новым беженцам из Украины ослабевает по мере того, как приходит усталость и «осознание тяжести финансовой и социальной нагрузки от приема мигрантов».

В материале приводятся результаты онлайн-опроса, согласно которым большинство жителей Германии все еще симпатизируют Украине, однако большинство уверены, что Берлин и так сделал достаточно или даже слишком много для украинцев.

Кроме того, газета допускает, что нежелание участвовать в украинском кризисе может быть связано с антипатией к военному вмешательству, которую немецкая нация прививала себе после Второй мировой войны.

«Решение правительства Германии направить оружие на Украину стало революционным изменением во внешней политике страны, которая придерживалась отказа от военных действий за рубежом», — резюмирует издание.

Ранее вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Дубравка Шуйца допустила, что украинские беженцы могут остаться в европейских странах, в частности Германии и Польше, на долгие годы. По ее словам, граждане Украины рассчитывают вернуться домой после завершения конфликта, однако им могут помешать последствия боев.