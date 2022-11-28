. Гороскоп от Василисы Володиной на 28 ноября 2022 года: необходимо держать себя в руках и не поддаваться эмоциям

Василиса Володина подготовила прогноз на 28 ноября 2022 года. Астролог советует в этот день держать себя в руках, не поддаваясь порыву страстей и эмоций. Это поможет не испортить отношения с коллегами и родными людьми, а возможно, и добиться успеха.

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Рак

Астролог советует не бояться и планировать деловые встречи в этот день. Все они обязательно закончатся успехом. Однако не нужно надеяться только на звёзды. Ракам нужно также действовать и трудиться. Интуиция усилится. Поэтому Раки смогут наладить общий язык со своими родными людьми. Если за окном будет плохая погода, то Раки смогут увидеть вещий сон.

Скорпион

День, который поможет увидеть Скорпионам новые горизонты. Они могут получить очень выгодное предложение. Думать, конечно же, стоит. Однако не нужно сильно сомневаться. Все обязательно получится. Если Скорпионы будут проявлять свое честолюбие, то они могут себе навредить. Возможно, стоит закрыть глаза на некоторые вещи. Ничего страшного не произойдет.

Рыбы

Пришло время не только работать, но и отдохнуть. Стоит побольше общаться. Однако выбирать для разговоров только приятных людей. Не лишним будет говорить о том, что Рыбы хотят видеть в будущем. Строить планы – это очень хорошо. Все обязательно получится.

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Овен

Не самый приятный день ожидает Овнов. Могут возникнуть большие проблемы в финансовом плане. Поэтому астролог настоятельно рекомендует воздержаться от общения и знакомства с новыми людьми. Они могут негативно повлиять на энергетику Овнов. После обеда могут начаться проблемы со здоровьем. Придется на протяжении некоторого времени посидеть на диете. Организму от этого будет только лучше.

Лев

Отличный день для профессиональной деятельности. Львы смогут показать все свои таланты и даже удивить руководство. Также им удастся наладить отношения с коллегами. В итоге рабочая атмосфера будет очень приятной. Львам захочется работать ещё продуктивнее. У них появится много сил сделать даже нереальное. Львам нужно также уделить внимание второй половинке. Иначе можно все потерять.

Стрелец

Если Стрельцы забудут о лени и будут трудиться, то им обязательно удастся добиться успеха. Однако такая ответственная работа у них заберёт много сил. Поэтому вечером стоит отменить все планы и просто отдохнуть. Можно заняться любимым хобби или же просто посмотреть хороший фильм. При этом не нужно думать о своих проблемах. Стоит полностью отпустить свои мысли. Это очень нужно для эмоционального состояния Стрельцов.

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Близнецы

Все, о чем раньше мечтали Близнецы, стоит делать именно в этот день. Звёзды будут на их стороне и всячески станут помогать. Особенно повезло людям, которые имеют творческий потенциал. Им удастся его развить и удивить своим талантом многих. Вечером стоит посетить культурные заведения. Например, кино, театр или филармонию. Это поможет Близнецам морально отдохнуть.

Весы

Пришло время, о котором Весы мечтали очень долго. Они смогут воплотить в жизнь то, что так давно хотели. Все дела, с которыми Весы могут не справиться, нужно оставить в покое. Иначе можно потом сильно пожалеть. Делать стоит только то, что хочется. Тогда конец дня будет приятным. Своей работой Весы смогут порадовать начальство. Поэтому все будет очень хорошо. Это точно.

Водолей

Благоприятное время в финансовом плане. Водолеям удастся значительно его улучшить. Появится дополнительный доход. Такой приятный бонус просто безумно понравится Водолеям. Поэтому прекрасное настроение им просто обеспечено. Однако если кто-то попросит деньги в долг, то стоит отказать. Если Водолеи этого не сделают, то вскоре очень пожалеют. Ведь начнутся проблемы с финансами.

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Телец

Одиноким Тельцам так и не удастся построить свою личную жизнь, как бы они не старались. Однако и у Тельцов, которые находятся в отношениях, возникнут проблемы со второй половиной. Влюбленные просто перестанут слушать и слышать друг друга. Поэтому вечернего скандала просто не избежать. Тельцы в этот день почувствуют много негативных эмоций, которые им сильно испортят настроение.

Дева

Если Девы давно планировали приобрести недвижимость или автомобиль, то стоит это сделать. Этот день прекрасно подходит для таких крупных покупок. В итоге Девы будут просто безумно счастливы и довольны. Они никогда не пожалеют о своем приобретении. Однако разбрасываться деньгами по пустякам точно не стоит. Об этом Девы очень скоро могут пожалеть, но будет уже слишком поздно.

Козерог

Практически на протяжении всего дня Козероги могут сталкиваться с конфликтными ситуациями. У них даже возникнет мнение, что все вокруг хотят вывести их из себя. Однако Козероги будут настолько хорошо настроены, что никак не обратят на это внимание. Они будут находиться в гармонии сами с собой и окружающим миром. Стоит заняться решением всех начатых дел. Это развяжет Козерогам руки и позволит двигаться дальше. Вечер нужно уделить общению с самыми родными и близкими людьми.