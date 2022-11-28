. Гороскоп Павла Глобы на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Пришло время попрощаться с ноябрем и встретить последний месяц года. Гороскоп вам поможет в том, чтобы найти мотивацию и обрести уверенность в завтрашнем днем. Следуйте простым рекомендациям, чтобы удача вас не покидала.

Астрологи считают, что это будет очень важное время для каждого из нас. Павел Глоба уже высказал свое авторитетное мнение изданию Woman’s day. Настало время экспертов сайта dailyhoro.ru дополнить эту полезную информацию не менее полезными деталями, которые подскажут вам, как и где нужно искать обходные пути, чтобы привлечь еще больше успеха и встретить удачу в тех ситуациях, в которых она вам пригодится сильнее всего.

Овен

Овнам стоит в самую первую очередь постараться сделать положительной энергетику своего дома. Это будет правильный шаг, поскольку дом для них с высокой вероятностью станет самым важным местом в мире. Например, дома полезно будет общаться и проводить много времени с любимым человеком. Да, на этой неделе можно флиртовать и ухаживать друг за другом, но пребывание в родных стенах будет более предпочтительным. В работе полезно соглашаться на командировки и деловые поездки. Можно знакомиться с новыми людьми. Они помогут обрести уверенность в себе в нужный момент.

Телец

Самым опасным днем недели для Тельцов можно считать 30 ноября. Он будет очень непредсказуемым и энергетически неблагоприятным. Эксперты рекомендуют представителям данного Знака успеть провести до среды эффективную уборку для того, чтобы этот день не принес слишком много проблем. В среду, пятницу и субботу астрологи советуют проводить больше времени дома. В любви нужно быть доброжелательными и готовыми пойти на компромисс, выполнив данные ранее обещания. В работе же эксперты советуют пока не торопиться.

Близнецы

У Близнецов в период с 28 ноября по 4 декабря возможно появление различных неурядиц на работе. Ожидается много дел, причем довольно-таки скучных. В любви тоже эти семь дней окажутся напряженными. Даже если появятся на пути какие-то неудачи, лучше не унывать, а помнить о семи причинах радоваться. Это очень важное и непростое время, поэтому астрологи рекомендуют Близнецам не унывать и стараться выполнять всё то, что от них требуется. Еще эксперты советуют прислушиваться к словам второй половинки, родственников и лучших друзей.

Рак

Самые главные уязвимости Раков раскроются 28 ноября, а также 3 и 4 декабря. Это будут довольно сложные дни, в которые им придется столкнуться лицом у лицу со своими демонами, страхами и проблемами. Даже в эти непростые дни можно смело с головой окунаться в домашние дела и заботы. Это поможет Ракам абстрагироваться от ссор и недопонимания со второй половинкой и родственниками. В работе и бизнесе представителям данного Знака потребуется много терпения и усидчивости. Вероятность допущения ошибок очень велика, так что лучше быть осторожнее.

Лев

В целом неделя может быть довольно непредсказуемой и проблемной для Львов, поэтому в первую очередь астрологи советуют им пользоваться оберегами от неудач. Этот период относительно хорош для заключения сделок и заведения новых деловых знакомств, но лучше быть чуточку осторожнее с теми, кто пока не заслужил доверия. В любовных делах Львов ожидают эмоциональные качели — они могут испытывать целый спектр эмоций, расставаться, находить любовь. Самое главное сейчас для этих — просто брать свое и не торопиться с решениями.

Дева

Девы могут на это время забыть об эффективном и приятном отдыхе. Скорее всего, на работе и дома будет достаточно много проблем, многие из которых придется решать максимально быстро. Если вдруг в семье будут какие-то скандалы и неурядицы, не нужно искать виноватых. Астрологи советуют просто быть рядом с теми, кому плохо. Эти неурядицы личного характера могут отвлекать от работы. Покажется, что все идет крахом, но лучше не переживать и проводить ритуалы на счастье. Бытовая магия будет крайне полезной для тех, кто захочет больше позитива.

Весы

Весам, которые близки к эмоциональному выгоранию, на этой неделе придется встретиться с проблемами со здоровьем. Скорее всего, очень сильная усталость даст о себе знать. Это будет время, когда необходимо заняться собой и изменить привычки, расписание. Если силы еще есть, это хорошо, ведь на этой неделе звезды помогут Весам преуспеть в работе и бизнесе. Да, придется чуть больше работать, но зато будет больше положительных результатов и получится отвлечься от семейных неурядиц. Это будет динамичное время, так что все проблемы быстро себя исчерпают.

Скорпион

Это замечательное время для того, чтобы заняться своим здоровьем и телом, внешностью и обновлением гардероба. Например, можно скорректировать питание, чтобы начать худеть, либо можно пройтись по магазинам и купить что-то новое из теплой одежды. Если есть какие-то недуги, можно обратиться к специалистам. Неделя подходит для инвестиций в бизнес, ценные бумаги, а также для покупки недвижимости. Также полезно тратить время и деньги на обучение. В любви это время можно назвать периодом честности и щедрости. Скорпионам необходимо быть внимательными к просьбам любимого человека.

Стрелец

Стрельцам на стыке осени и зимы стоит постараться побороть зависть. Это чувство свойственно довольно небольшому числу людей данного Знака, но в конце ноября и начале декабря даже самые малые его зачатки могут оказаться опасными. Астрологи отмечают, что неделя будет сложной, однако, трудности удастся преодолеть. Неурядицы не должны стать причиной появления страха. Важно продолжать двигаться вперед, чего бы это ни стоило. В любовной сфере Стрельцам нужно держать под контролем всё самим. Не стоит надеяться на инициативность со стороны второй половинки или понравившегося человека.

Козерог

У Козерогов на этой неделе актуальными станут как хорошие, так и плохие стороны их характера. Такое ощущение, что звезды с планетами не смогли определиться с тем, какими они хотят видеть этих людей на этой неделе. Это будут довольно необычные семь дней, которые точно надолго запомнятся Козерогам. Самые позитивные дни недели — 1 и 2 декабря. В это время их энергетика будет самой сильной. Они прекрасно подойдут для завершения важных дел, а также для поисков компромиссов с коллегами, близкими и второй половинкой. Споры сейчас точно будут лишними.

Водолей

Самый опасный день недели для Водолеев — 30 ноября, среда. В этот день им стоит пользоваться почаще своими зодиакальными камнями-оберегами, а также пореже общаться с людьми, которые провоцируют их на скандалы. В остальные дни Водолеи будут очень продуктивными в плане общения и любви. Также эти семь дней прекрасно подходят для поисков новой работы, собеседований. Про такое время говорят «кто ищет, тот найдет». Если Водолеи находятся в активном поиске счастья, оно точно постучится к ним в дверь.

Рыбы

Рыбам, вероятно, придется больше работать, но и отдыхать в таком случае тоже стоит больше. На помощь придется гороскоп отдыха, который поможет правильно и эффективно восстановить силы и энергию. Рыбы как никогда близки к воплощению в жизнь своих самых смелых желаний. Это будет время когда нельзя отступать назад в работе и бизнесе. В любви и в общении с близкими не стоит пытаться отстаивать свое мнение и правоту. Агрессия и не уступчивость могут сыграть с Рыбами злую шутку, поэтому астрологи рекомендуют идти навстречу тем, кто им дорог.