. Группа Little Big теперь живет в общежитии

Илья Прускин вынужден делить жилье с кучей народа. Певица пожаловалась, что приходится экономить на всем за границей. Артисты не пользуются успехом за границей, а потому сейчас у них нет источников дохода. *Ирина Шихман признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 18.11.2022 *Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации Ириной Шихман, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. После выпуска провокационного видеоклипа и осуждения спецоперации, солисты Little Big покинули страну. Сейчас Софья Таюрская и Илья Прусикин проживают в Лос-Анджелесе, они вынуждены утится в съемном жилье. Музыканты планируют покорить западную аудиторию, уже записан новый альбом, который выйдет весной следующего года. А пока исполнители хита Uno только осваиваются в другой стране, изучают английский язык с репетитором. Вокалисты получили грин-карту по визе «талантливых людей». «В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина (Алина Пязок — сооснователь и продюсер группы Little Big — прим. «З-ая.ру»), я, Илья, наш саунд-продюсер и наш украинский друг. У меня нет по жизни таких штук, что если я попала в какие-то предлагаемые обстоятельства и они меня пугают, или я не могу к ним адаптироваться. Такого не существует, я могу где угодно существовать. Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально», — прокомментировала 31-летняя певица. Напомним, ранее Софью называли разлучницей, якобы, она увела Прусикина у его первой супруги Ирины Смелой. Однако артистка оправдывалась, что солист Little Big развелся с женой в 2019 году, а встречаться она с ним стала только спустя год после расставания. Как бы то ни было, Ирина и Софья в прекрасных отношениях. Певица присматривает за их общим сыном Добрыней, когда он гостит у них. Ирина полностью доверяет избраннице Ильи мальчика. «Я общаюсь с ним, как с другом. Он может всегда на меня положиться», — отметила вокалистка в интервью Ирине Шихман*.