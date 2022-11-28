. Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете
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Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете

Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнетеВоенкоры «РВ»: хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете

Российская хакерская группировка Killnet взломала самую большую наркоплощадку в России в даркнете. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации канала, в доступе хакеров оказались данные наркоторговцев, их клиентов и мест хранения запрещенных веществ. Killnet уже объявила аукцион по продаже базы данных. Вырученные деньги они намерены направить на помощь детям Донбасса.

Ранее российские хакеры из объединения XakNet Team взломали украинское Министерство финансов. В результате атаки хакерам удалось получить доступ более чем к миллиону документов. После тщательного исследования архива они будут выложены в публичный доступ.

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По материалам: lenta.ru

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