. Хохлова рассчитывает на скорое принятие закона против перепрофилирования лагерей

Сенаторы в настоящее время готовят ко второму чтению законопроект (№ 69228-8), запрещающий перепрофилирование детских оздоровительных организаций. Об этом сообщила член Комитета Совета Федерации по социальной политике Ольга Хохлова на круглом столе в палате об актуальных проблемах детского туризма.

Законопроект сенаторов о запрете перепрофилирования детских лагерей Госдума приняла в первом чтении 7 июня, напомнила Хохлова. В том числе он запрещает использование земли под детскими оздоровительными организациями не по назначению.

«Сегодня мы готовим его ко второму чтению вместе с депутатами Госдумы. И надеемся, что в осеннюю сессию все-таки мы примем данный закон», — сказала сенатор.

Она также сообщила, что члены Комитета по социальной политике разработали отдельную федеральную программу до 2030 года по модернизации объектов инфраструктуры, предназначенной для отдыха и оздоровления детей. «Может, это не совсем туризм, но оздоровление и отдых чрезвычайно важны — в рамках этого проходят и туристические поездки», — сказала сенатор.

Сегодня наблюдается серьезная нехватка объектов для отдыха и оздоровления детей, ранее отмечал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев. С 2015 года более 400 детских лагерей в 68 регионах были закрыты, так как не соответствуют современным требованиям, сообщал сенатор.



