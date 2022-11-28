. Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
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Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее

Ивану Урганту депутат предсказал печальное будущее
Депутат высказался о будущем ведущего и актера Ивана Урганта. Елена Драпеко высказала сожаление по поводу демарша шоумена и телеведущего. Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко стала гостьей очередного выпуска YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи». Одной из тем, поднятых во время разговора, стал массовый отъезд деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса из России на фоне событий, происходящих в мире. Елена Драпеко дала понять, что осуждает поведение знаменитостей, поступивших таким образом.
Отдельно она прошлась по телеведущему и шоумену Ивану Урганту, считая, что его сейчас нет в России. Елена Драпеко уверена, что прежнего обожания в России у Ивана Урганта уже не будет. «Ваня Ургант, сын моего приятеля, Андрюши, с которым мы знакомы всю жизнь. Ванечку так любили, он же был родной в каждом доме. Я думаю, это было неожиданно и для папы, папа-то у Вани нормальный. А Ваня решил на этой волне спасти финансовое благополучие, семью, вывезти подальше все. Финансовые возможности у него есть. Мы считали, что он должен быть со страной, а он считает, что он нам ничего не должен. Но народ этого не простит. Теперь даже если он вернется, всенародной любви у него уже не будет», — высказалась Елена Драпеко.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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