. Эти 25+ игр выйдут на Xbox One и Xbox Series X | S в декабре + релизы в Game Pass

Скоро начнется декабрь, и традиционно этот месяц является одним из наиболее насыщенных с точки зрения крупных игровых релизов. Многие из них выйдут уже на следующей неделе, но есть и ожидаемые новинки, которые появятся чуть позже — например, Hello Neighbor 2 или High On Life.

Уже известно о 25 играх, которые выйдут на Xbox в декабре:

Релизы в Game Pass

New Joe & Mac: Caveman Ninja (1 декабря)Sword of the Vagrant (1 декабря)Warp Drive (1 декабря)Marvel's Midnight Suns (2 декабря)Need For Speed Unbound (Xbox Series X | S) (2 декабря)The Callisto Protocol (2 декабря)Swordship (5 декабря)Divine Knockout (6 декабря)Firefighting Simulator — The Squad (6 декабря)Hello Neighbor 2 (6 декабря)Bot Gaiden (7 декабря)Dobo's Heroes (7 декабря)Terror Of Hemasaurus (7 декабря)Togges (7 декабря)Chained Echoes (8 декабря)The Rumble Fish 2 (8 декабря)Afterglitch (9 декабря)Wavetale (12 декабря)Crisis Core — Final Fantasy VII — Reunion (13 декабря)High On Life (13 декабря)Infinite Guitars (13 декабря)The Witcher 3: Wild Hunt – обновление до Xbox Series X | S (14 декабря)Blacktail (15 декабря)Cassiodora (15 декабря)Aery — Path of Corruption (16 декабря)

На данный момент Microsoft анонсировала добавление в Game Pass в декабре следующих 3 игр:

Hello Neighbor 2 (6 декабря)Chained Echoes (8 декабря)High On Life (13 декабря)