. Юлия Барановская сменила имидж и помолодела
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Юлия Барановская сменила имидж и помолодела

Юлия Барановская сменила имидж и помолодела
Телеведущая Юлия Барановская  сменила прическу перед возвращением в эфир Первого канала. Юлия Барановская порадовала фанатов сменой образа. Накануне она провела несколько часов в столичном салоне красоты, где ей подобрали новую прическу. Похоже, что результатом работы стилиста ведущая осталась очень довольна. Барановская перед началом самой «горячей» новогодней поры решилась на смену прически. Проходив несколько лет с длинными волосами, она захотела освежить свой имидж. И, стоит отметить, не прогадала с этим решением. Новая короткая стрижка удачно омолодила телезвезду. Фанаты пишут о том, что 42-летняя Юлия после преображения стала выглядеть как минимум на 10 лет моложе.
Между прочим, уже сегодня в эфир Первого канала возвращается шоу «Мужское/Женское». Барановская и её соведущий Александр Гордон снова будут заниматься поиском истины в сложных историях простых людей. Одну из самых рейтинговых программ сетки вещания главного канала сняли с эфира еще весной, когда была приостановлена трансляция и других развлекательных проектов. О том, что команда шоу после перерыва вернулась к работе, Юлия сообщила еще в начале сентября. Тогда в студии Первого канала возобновились съемки передачи. Премьера новых выпусков была назначена на конец ноября. Между прочим, во время паузы Барановская не сидела без работы. Она снималась в спецпроекте Первого канала «Письмо с фронта», ради которого она ездила на передовую и встречалась с бойцами.
# Шоу-бизнес Барановская Юлия
По материалам: z-aya

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