. Как бы выглядели герои фильмов о Гарри Поттере, если бы вдруг отправились не в Хогвартс, а в самурайскую школу

Сегодня попробовать себя в «дрессировке» нейросетей может любой желающий. Для этого достаточно найти подходящую программу, проявить немного фантазии и получить готовый результат, который будет выглядеть круто и неповторимо. А если потратить ещё немного терпения и как следует обучить нейросеть, то можно получить и вовсе шедевральные изображения, которые словно были созданы профессиональными иллюстраторами.

Пользователь сайта Reddit cassien-crombez решил показать плоды своего труда, которые у него получилось добыть при совместной работе с нейросетью Midjourney. Он взял героев из фильмов о Гарри Поттере и превратил их в настоящих самураев. Получившиеся работы отличаются прекрасным качеством и обилием деталей. Их так любопытно рассматривать!

Драко Малфой

Рон Уизли

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Кто бы мог подумать, что самурайские доспехи так преобразят лучшего друга Гарри Поттера.

Гермиона Грейнджер

Северус Снегг

Альбус Дамблдор

Домовой эльф Добби

cassien-crombezcassien-crombezcassien-crombezcassien-crombez

Нейросеть превратила малыша Добби в мастера Йоду из «Звёздных войн». Вы только взгляните на эти чудесные уши!

Рубеус Хагрид

cassien-crombez

Хагрид стал более серьёзным и мужественным. В новом образе едва ли узнается добрый волшебник.

Волан-де-Морт

cassien-crombez

Волан-де-Морт сохранил свои основные черты, соответствующие книжному образу. В самурайском облике он выглядит ещё более устрашающим.

Гарри Поттер

cassien-crombez

Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели персонажи сериала «Игры престолов», если бы его снимала студия Disney.