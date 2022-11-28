Как бы выглядели герои фильмов о Гарри Поттере, если бы вдруг отправились не в Хогвартс, а в самурайскую школу
Сегодня попробовать себя в «дрессировке» нейросетей может любой желающий. Для этого достаточно найти подходящую программу, проявить немного фантазии и получить готовый результат, который будет выглядеть круто и неповторимо. А если потратить ещё немного терпения и как следует обучить нейросеть, то можно получить и вовсе шедевральные изображения, которые словно были созданы профессиональными иллюстраторами.
Пользователь сайта Reddit cassien-crombez решил показать плоды своего труда, которые у него получилось добыть при совместной работе с нейросетью Midjourney. Он взял героев из фильмов о Гарри Поттере и превратил их в настоящих самураев. Получившиеся работы отличаются прекрасным качеством и обилием деталей. Их так любопытно рассматривать!
Драко Малфой
Рон Уизли
Кто бы мог подумать, что самурайские доспехи так преобразят лучшего друга Гарри Поттера.
Гермиона Грейнджер
Северус Снегг
Альбус Дамблдор
Домовой эльф Добби
Нейросеть превратила малыша Добби в мастера Йоду из «Звёздных войн». Вы только взгляните на эти чудесные уши!
Рубеус Хагрид
Хагрид стал более серьёзным и мужественным. В новом образе едва ли узнается добрый волшебник.
Волан-де-Морт
Волан-де-Морт сохранил свои основные черты, соответствующие книжному образу. В самурайском облике он выглядит ещё более устрашающим.
Гарри Поттер
Здесь вы можете посмотреть, как бы выглядели персонажи сериала «Игры престолов», если бы его снимала студия Disney.