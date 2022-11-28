. Как на самом деле выглядят известные авторы тех самых комиксов, которые разбавляют наши будни смехом

Мир комиксов помогает многим не только отвлечься от земных проблем, но и вдоволь насмеяться. Для кого-то это даже становится постоянной работой — рисовать забавные картинки и поднимать людям настроение. Но согласитесь, что многих авторов, раздающих улыбки и море позитива, мы и знать не знаем в лицо. Поэтому сегодня мы решили это исправить и показать вам, кто же на самом деле прячется за рисованными персонажами весёлых комиксов.

«Books of Adam», американский художник Адам Эллис

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Адам Эллис — иллюстратор из США, который уже не один год занимается комиксами и радует всех вокруг своими юмористическими картинками. Его серии комиксов называются «Книги Адама», где он умело подмечает всякие мелочи жизни и шутит над ними.

Израильский художник Иегуда Девир

jude_devir / maya_devir

Творчество этой семейки знакомо всему миру. Ведь уже несколько лет подряд эта парочка забавно, а главное честно рассказывает, что такое настоящая семейная жизнь.

Настя Котик

eto.luz / nastasia.kotik

Героиня комиксов молодой девушки — мастер по невезению. Именно поэтому художница не забывает каждый раз добавить ей на футболку гламурненькую фразочку «Неудачница«.

Светлана Дехтяр

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Светлана Дехтяр — ещё один талантливый иллюстратор из России, который очень тонко и смешно шутит над всякими неурядицами и ситуациями из повседневной жизни. От её комиксов вы заплачете не только от смеха, но и от правды жизни, проверено!

«Strange Planet», Нэйтан Пайл

nathanwpylestrangeplanet / tayloralexypyle

Американский художник Нэйтан Пайл прославился благодаря своей серии комиксов под названием «Странная планета», главные герои которых — инопланетяне. Только у этих милых пришельцев есть одна особенность — они воспринимают окружающий мир слишком буквально. Эта фишка и делает комиксы Нэйтана забавными и запоминающимися.

Саша Советова

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Московская художница Саша Советова во всех красках расскажет вам в своих комиксах о всех прелестях и невзгодах материнской жизни. А неожиданные повороты и концовки в её историях не заставят себя долго ждать.

«Настенькины Комиксы», Анастасия Лемова

Настенькины Комиксы / Анастасия Лемова

Ещё одна художница, которая далеко за идеями не ходит, Настя всё берёт из жизни. Москвичка обыгрывает в своих комиксов самые простые и обыденные сюжеты. Но за это её творчество и любят.

«Лакшери-Котакшери», Лена Соломонова

laksheri_kotaksheri / laksheri_kotaksheri

Лена Соломонова — иллюстратор и хозяйка 4 хвостатых, которые и являются главными звёздочками её комиксов. Девушка рассказывает о том, каково это — жить в доме, который просто переполнен озорными котейками. Спойлер: прекрасно и совсем не скучно!

«Колян и все все все», Анна Сучкова

Колян и Все все все / inktiation

Московская художница Анна Сучкова — не просто комиксистка, но и отличнейший тату-мастер. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главный герой её иллюстраций — это начинающий татуер Колян. Он вам всё расскажет об этой профессии.

Ханна Хиллам



hannahhillam / hannahhillam

Американская художница Анна Хиллам чаще всего в смешных зарисовках шутит о своей жизни или рассуждает на какую-то тему. Но ещё она очень любит своего кота, поэтому об этом комке шерсти комиксы тоже найдутся.

Сара Андерсен

Sarah’s Scribbles / Xavi Torrent

Сара Андерсен — известная американская карикатуристка, которая начала свой путь в мир комиксов ещё в 2014 году. Сначала девушка рисовала о жизни и её проблемах, а потом она переключилась на более мистическую тематику. Вот здесь мы уже показывали несколько работ художницы, в которых вы сможете ближе познакомиться с монстриками и прочей нечистью.

Борщеволосая девушка по имени Татьяна

Pros_cos / Татьяна Денисова

Комиксы от этой художницы точно помогут вам взбодриться и повеселиться. Ведь Таня делится простыми, но до боли знакомыми зарисовками о том, что происходит вокруг нас.

Кассандра Калин

cassandracalin / Comic Con Baltics

Кассандра Калин — весёлая художница, которая открывает все женские секретики и рассказывает о проблемах, знакомых каждой девушке.