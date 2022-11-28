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Как на самом деле выглядят известные авторы тех самых комиксов, которые разбавляют наши будни смехом

Как на самом деле выглядят известные авторы тех самых комиксов, которые разбавляют наши будни смехом

Мир комиксов помогает многим не только отвлечься от земных проблем, но и вдоволь насмеяться. Для кого-то это даже становится постоянной работой — рисовать забавные картинки и поднимать людям настроение. Но согласитесь, что многих авторов, раздающих улыбки и море позитива, мы и знать не знаем в лицо. Поэтому сегодня мы решили это исправить и показать вам, кто же на самом деле прячется за рисованными персонажами весёлых комиксов.

«Books of Adam», американский художник Адам Эллис

adamtots / adamtots

Адам Эллис — иллюстратор из США, который уже не один год занимается комиксами и радует всех вокруг своими юмористическими картинками. Его серии комиксов называются «Книги Адама», где он умело подмечает всякие мелочи жизни и шутит над ними.

Израильский художник Иегуда Девир

jude_devir / maya_devir

Творчество этой семейки знакомо всему миру. Ведь уже несколько лет подряд эта парочка забавно, а главное честно рассказывает, что такое настоящая семейная жизнь.

Настя Котик

eto.luz / nastasia.kotik

Героиня комиксов молодой девушки — мастер по невезению. Именно поэтому художница не забывает каждый раз добавить ей на футболку гламурненькую фразочку «Неудачница«.

Светлана Дехтяр

dehtiart / dehtiart

Светлана Дехтяр — ещё один талантливый иллюстратор из России, который очень тонко и смешно шутит над всякими неурядицами и ситуациями из повседневной жизни. От её комиксов вы заплачете не только от смеха, но и от правды жизни, проверено!

«Strange Planet», Нэйтан Пайл

nathanwpylestrangeplanet / tayloralexypyle

Американский художник Нэйтан Пайл прославился благодаря своей серии комиксов под названием «Странная планета», главные герои которых — инопланетяне. Только у этих милых пришельцев есть одна особенность — они воспринимают окружающий мир слишком буквально. Эта фишка и делает комиксы Нэйтана забавными и запоминающимися.

Саша Советова

mamashalol

Московская художница Саша Советова во всех красках расскажет вам в своих комиксах о всех прелестях и невзгодах материнской жизни. А неожиданные повороты и концовки в её историях не заставят себя долго ждать.

«Настенькины Комиксы», Анастасия Лемова

Настенькины Комиксы / Анастасия Лемова

Ещё одна художница, которая далеко за идеями не ходит, Настя всё берёт из жизни. Москвичка обыгрывает в своих комиксов самые простые и обыденные сюжеты. Но за это её творчество и любят.

«Лакшери-Котакшери», Лена Соломонова

laksheri_kotaksheri / laksheri_kotaksheri

Лена Соломонова — иллюстратор и хозяйка 4 хвостатых, которые и являются главными звёздочками её комиксов. Девушка рассказывает о том, каково это — жить в доме, который просто переполнен озорными котейками. Спойлер: прекрасно и совсем не скучно!

«Колян и все все все», Анна Сучкова

Колян и Все все все / inktiation

Московская художница Анна Сучкова — не просто комиксистка, но и отличнейший тату-мастер. Поэтому нет ничего удивительного в том, что главный герой её иллюстраций — это начинающий татуер Колян. Он вам всё расскажет об этой профессии.

Ханна Хиллам


hannahhillam / hannahhillam

Американская художница Анна Хиллам чаще всего в смешных зарисовках шутит о своей жизни или рассуждает на какую-то тему. Но ещё она очень любит своего кота, поэтому об этом комке шерсти комиксы тоже найдутся.

Сара Андерсен

Sarah’s Scribbles / Xavi Torrent

Сара Андерсен — известная американская карикатуристка, которая начала свой путь в мир комиксов ещё в 2014 году. Сначала девушка рисовала о жизни и её проблемах, а потом она переключилась на более мистическую тематику. Вот здесь мы уже показывали несколько работ художницы, в которых вы сможете ближе познакомиться с монстриками и прочей нечистью.

Борщеволосая девушка по имени Татьяна

Pros_cos / Татьяна Денисова

Комиксы от этой художницы точно помогут вам взбодриться и повеселиться. Ведь Таня делится простыми, но до боли знакомыми зарисовками о том, что происходит вокруг нас.

Кассандра Калин

cassandracalin / Comic Con Baltics

Кассандра Калин — весёлая художница, которая открывает все женские секретики и рассказывает о проблемах, знакомых каждой девушке.

# Интересное
По материалам: twizz

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