Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь найти Петра… С его женой все хорошо?"
Свежей информации о нынешнем состоянии больной раком Анастасии Заворотнюк практически не появляется в Сети. Экс-коллега ее супруга Петра Чернышева Наоми Ланг в свою очередь потеряла спортсмена. Фигуристка просит мужчину выйти на связь.
43-летняя Наоми Ланг опубликовала пронзительный пост в соцсетях, обратившись к своему бывшему партнеру, в паре с которым успешно выступала на льду в 90-е годы.
Американская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Петром Чернышёвым, дала понять, что переживает за своего бывшего партнера.
Стоит отметить, Петру Чернышеву приписывали в свое время любовные отношения с партнершей Наоми Ланг.
Дочь Заворотнюк попала в ДТП
Накануне 26-летняя Анна рассказала об аварии, в которую она попала у ТЦ "Атриум" в Москве спустя неделю после получения автомобильных прав. При этом за рулем был более опытный водитель.
"Не без приключений. Я иногда рада, что сама не вожу, столько стресса", — рассказала девушка пользователям Сети.
Как выяснилось, в "Мерседес" Анны врезался таксист. Дочь знаменитой артистки в это время сидела сзади.