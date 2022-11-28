. Коллега мужа Заворотнюк пожаловалась на его пропажу: "Пытаюсь найти Петра… С его женой все хорошо?"

Вадим Карасев

Свежей информации о нынешнем состоянии больной раком Анастасии Заворотнюк практически не появляется в Сети. Экс-коллега ее супруга Петра Чернышева Наоми Ланг в свою очередь потеряла спортсмена. Фигуристка просит мужчину выйти на связь.

43-летняя Наоми Ланг опубликовала пронзительный пост в соцсетях, обратившись к своему бывшему партнеру, в паре с которым успешно выступала на льду в 90-е годы.



Пытаюсь найти Петра… Пожалуйста, помогите мне найти его! Уже почти два года в мой день рождения мы не общаемся. Этот парень был мне братом с 18 лет, и я считаю его родным. Понимаю, времена с Россией тяжелые, но хочу услышать от моего партнера по катанию, что с его женой и дочкой все хорошо!

Наоми Ланг с мужем Заворотнюк

Американская фигуристка, выступавшая в танцах на льду с Петром Чернышёвым, дала понять, что переживает за своего бывшего партнера.

Петр, я и моя семья интересуемся, в порядке ли ты, есть какие-нибудь новости о тебе, твоем брате и семье. Такое ощущение, что меня отрезали ото всех. Мы просто хотим услышать, что ты в порядке…

Стоит отметить, Петру Чернышеву приписывали в свое время любовные отношения с партнершей Наоми Ланг.

Наоми ЛангДочь Заворотнюк попала в ДТП

Накануне 26-летняя Анна рассказала об аварии, в которую она попала у ТЦ "Атриум" в Москве спустя неделю после получения автомобильных прав. При этом за рулем был более опытный водитель.

"Не без приключений. Я иногда рада, что сама не вожу, столько стресса", — рассказала девушка пользователям Сети.

Как выяснилось, в "Мерседес" Анны врезался таксист. Дочь знаменитой артистки в это время сидела сзади.

Стояли в левом ряду на светофоре, загорелся зеленый. Мы начали разворачиваться, не успели завершить маневр и получили в колесо. Никто не пострадал слава Богу