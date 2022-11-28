. Ксения Алферова поделилась новым фото с мамой - красавицей в честь праздника

Актриса Ксения Алферова опубликовала селфи с 71-летней мамой, которая с возрастом только хорошеет. В марте 2022 года Ирина Алферова отметила свое 71-летие. Советская актриса, наиболее известная массовому зрителю по роли Констанции Бонасье в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера», запомнилась зрителю не только своим талантом, но и волшебной красотой. Ирину Ивановну не просто так много десятилетий считали одной из самых красивых женщин советского кино. Ее сердца и расположения в свое время пытались добиться десятки мужчин. Ксения Алферова традиционно поздравила маму в соцсетях. 46-летняя актриса опубликовала новое селфи с мамой. В свежей публикации Ксения публично призналась маме в любви и отметила, как счастлива от того, что она — ее дочь. Фанаты звездной четы также поздравили артисток и отметили, как хорошо выглядит Ирина на 72 году жизни.«Ирина, а вы собираетесь стареть?», «Достойные слова достойной дочери», «Две подруги! Кто из вас младше?», «Самая красивая женщина в мире», — и еще сотни приятных комплиментов и поздравлений появились в комментариях под фото. Стоит отметить, что Ирина Алферова унаследовала красоту и жизнелюбие от матери — Ксении Архиповны, которой в январе исполнилось сто лет. По словам артистки, ее мама и в этом возрасте стремится быть привлекательной. «Вот моей маме в январе будет сто лет, но она все равно хочет быть молодой и красивой. Привезла я ей платок из Оренбурга, огромный такой, а она мне: „Ой, опять платок… Я думала, кофточка“. И комплименты до сих пор принимать любит», — отмечала Ирина. Ирина Ивановна не раз замечала, что неоднозначно относится к возрастным изменениям. Актриса считает, что женщины, которые пытаются омолодиться за счет процедур, стали выглядеть одинаково.«Не могу сказать за всех людей, но для актрис возраст так и остался проблемой. Вы посмотрите, все сделали себе пластику и стали похожи одна на другую. Ну это же неправильно», — делилась мнением артистка.