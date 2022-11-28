. Лариса Андерсен рассказала, что сулит декабрь 2022 ?

Астролог Лариса Андерсен сделала очередное предсказание на декабрь. 04 декабря Нептун выходит из ретро движения - спадают розовые очки, уходят иллюзии, мы начинаем видеть глобальные события такими, какие они есть на самом деле. Становится легче думать головой и не поддаваться влиянию эмоций. 08 декабря - напряженное и скандальное, травматичное полнолуние на оси близнецы - стрелец и с участием ретроградного Марса. Близнецам и стрельцам осторожнее, остальным полегче, но все индивидуально. Постарайтесь не планировать сложного и важного❌ 21 декабря Юпитер переходит в знак овна, где пробудет до конца 2023 года. Овном правит планета Марс - бог войны. А Юпитер все расширяет, к чему прикасается. Выводы делаем сами... В личном вспоминаем свой 2011, что-то похожее вероятно и в 2023... 22 декабря зимнее солнцестояние, древнейший праздник колеса года, он же Йоль, он же Коляда, Корочун - в наше время дед Мороз. 23 декабря новолуние в козероге - крутейший день для списков целей и карт желаний! Подготовьте всё заранее, освободите время - не упускайте момент, когда вся вселенная на вашей стороне💯 29 декабря приветствуем наш любимый ретроградный Меркурий! Он развернется, соединяясь с Венерой и Плутоном - день конфликтный, агрессивный и в какой-то степени опасный. Постарайтесь не планировать важного и осторожнее в поездках👆 31 декабря встречаем новый 2023 год! В этом году накройте вкусный изобильный стол, но блюда могут быть простые и полезные, деликатесы не обязательно. Главное - тепло, красиво, уютно, много и самая душевная компания! Обязательно загадывайте желание, аспекты на небе располагают, а коллективная энергия праздника усиливает вероятность реализации🌀