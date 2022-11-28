. Лера Кудрявцева высказалась о зубастой Кате Лель
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Лера Кудрявцева высказалась о зубастой Кате Лель

Лера Кудрявцева высказалась о зубастой Кате Лель
Ведущая Лера Кудрявцева снова встретилась с Катей Лель после скандала.   Телеведущая Лера Кудрявцева дала понять, что не держит зла на исполнительницу Катю Лель. Судья шоу НТВ «Суперстар! Возвращение» Лера Кудрявцева дала понять, что не держит зла на певицу Катю Лель, которая обозвала ее неадекватной. В программе, которая вышла в эфир в это воскресенье, 27 ноября, Катя Лель исполнила песню Елены Ваенги «Снова стою одна». Номер, вокал и артистизм Кати Лель впечатлили жюри. Призналась, что в восторге от выступления и Лера Кудрявцева.
«Я всегда Катю знала такой - нежной, доброй. Мы с ней всегда до прошлой программы общались нежно и кайфово. А на прошлой программе Катя показала зубы и свою дерзость. И вот эта дерзость перешла в этот номер. В хорошем смысле, в творческом. Я ее никогда такой не видела. Это было кабаре. И все было действительно очень красиво. Я Катю вижу такой первый раз. И я бы очень хотела, чтобы зубы остались в твоем творчестве, а не жизни», - сказала Лера Кудрявцева. Напомним, во время шоу «Суперстар! Возвращение», который показали на НТВ в прошлое воскресенье, 20 ноября, Катя Лель обозвала Леру Кудрявцеву неадекватной. Судья позволила себя высказать неудовольствие тем, что Катя Лель исполнила песню из своего же репертуара, что недопустимо по условиям шоу. 
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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