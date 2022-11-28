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Любовная неудача: женщины каких знаков зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин

Любовная неудача: женщины каких знаков зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин

Женщины четырех знаков зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин. У них обычно одна любовная неудача идет за другой. Все дело в том, что они допускают типовые ошибки. Как только эти дамы изменят подход, их романы будут более приятными и перспективными.

Близнецы не умеют выбирать мужчин

Виной этому неопределенность. Близнецы, как яркие представительницы воздушной стихии, постоянно «летают в облаках». Они не могут определиться с тем, чего хотят от отношений и партнера. И получается, что каким бы замечательным не был избранник, в чем-то он их да разочарует. 

Гораздо чаще Близнецы сами показывают, что не хотят серьезных отношений. Они прямо говорят о несерьезности собственных намерений. Спустя короткое время они понимают, что и партнер не спешит брать ответственность за союз. В итоге роман обречен на провал. Близнецы снова будут страдать, пока не встретят нового избранника для интрижки. 

Совет: определитесь с намерениями и четко заявляйте о них партнеру. Но не кормите их ложными надеждами.

Весы часто недооценивают себя


В этом грустном рейтинге еще одна представительница Воздуха. Но проблема у Весов не та, что у Близнецов. Их основная боль ― низкая самооценка. Из-за нее Весы выбирают не тех мужчин, которые им нравятся, а тех, кто начинает за ними ухаживать.

В то же время представительницы знака боятся отказать кому-то. Они не желают кого-то ранить и всегда пытаются быть милыми. Это благородство играет злую шутку с Весами. Их самооценка постоянно падает, ведь их личные границы регулярно нарушаются.

Совет для Весов: хватит идти на поводу у чужих желаний. Отказывайте в свиданиях без стеснения. Ищите свою половинку и цените себя. Вы достойны большего.

Стрельцы не умеют выбирать достойных мужчин


Представительницы этого круга чаще других заводят отношения с тиранами и абьюзерами. Вина в их попытках исправить ситуацию. Они не видят, что их границы нарушают. Вместо разрыва отношений, Стрельцы пытаются понять партнера и помириться.

После расставания представительницы знака нередко пытаются «реанимировать» союз. Они бывают крайне настойчивыми. Как итог ― зря потраченное время и куча нервов.

Совет: не добивайтесь мужчин и не тяните отношения на себе. Ищите того, кто будет сам пытаться заслужить вашу благосклонность.

Рыбы пытаются завести роман с друзьями  

Типичная ошибка представительниц водяного знака ― флирт с приятелями. Женщина-Рыбы больше всего желает, чтобы ее избранник был не только любовником, но и другом. Поэтому она пытается завести роман с хорошим приятелем. И это приводит к провалу.

Приятели обычно видят в женщине этого знака лишь хорошего друга. Они не воспринимают ее как объект симпатии. Но это можно исправить, если Рыбы не будут пытаться сразу подружиться.

Совет: сначала заводите романтические отношения, а потом пытайтесь сделать из любовника друга. В другую сторону это не работает.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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