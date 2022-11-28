. Лунный день сегодня 28 ноября 2022 года
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Лунный день сегодня 28 ноября 2022 года

Лунный день сегодня 28 ноября 2022 года

Энергетика Луны 28 ноября способна принести нам с вами массу приятного. Провести день удачно помогут рекомендации астрологов, благодаря которым вы сможете направить свои силы в нужно русло.


Это будет относительно благоприятный день, в который полезно начинать новые дела, заниматься обучением. Искать нечто новое и посвящать время любимым делам. Этот понедельник будет подталкивать нас к покорению новых вершин. Чтобы начать неделю правильно, следуйте советам, описанным далее, а также помните о народных приметах на первый день недели.

Фаза Луны: начинается 5 лунный день. Растущая Луна переходит сегодня в Знак Водолея. Стихия Воздуха отлично сочетается с текущей фазой, поэтому нас ожидают приятные открытия и много позитивной энергии, которая поможет справиться с делами и поставленными задачами.

Магнитные бури 28 ноября: сегодня магнитных бурь точно не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


самоанализ;
позитивный настрой;
интеллектуальная работа;
физические нагрузки;
творчество;
покупки.

Что отпугнет успех в этот день


импульсивность;
потакание вредным привычкам;
конфликты;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю


В эти сутки подъем энергии позволит выполнить массу запланированных дел по дому, однако они не должны негативно сказываться на работе и настроении. В случае если домашние обязанности раздражают, лучше перенести их на другой день. Свежий воздух вернет вам бодрость духа, поэтому проветривайте офис, дом. В благоприятной домашней атмосфере сегодня вам удастся найти способ исправить недочеты, ошибки и найти способ решения любых проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что сегодня очень повезет тем, кто работает дома.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

В эти сутки влияние Водолея позитивно отразится на эмоциональном фоне, поэтому яркие одежды будут как нельзя кстати. Астрологи рекомендуют обратить внимание на такие оттенки как красный, белый, зеленый и желтый. Последний поможет сохранить позитивный настрой. Зеленый поможет оставаться физически активными. Красный и белый помогут преуспеть в любовной сфере.

Чтобы было больше удачи в финансовой сфере, астрологи советуют пользоваться золотыми украшениями и минералами типа топаза или сердолика. Если в этот день предстоит много работать и взаимодействовать с неприятными людьми, воспользуйтесь черным кварцем.

Настроение и здоровье 28 ноября

Сегодня информационные потоки будут крайне мощными, поэтому после завершения дел вечером полезно сделать перезагрузку сознания, избавившись от всех дел и забот. Умственный отдых будет крайне благоприятен, особенно для тех, кто вынужден будет много работать и думать в этот день.


В качестве релаксации отлично подойдут умеренные физические нагрузки типа бега, плавания. При желании можно будет заняться духовными практиками — прочитать молитву, либо помедитировать. Сегодня важно вкусно и полезно есть, не начинать голодание и диеты. Также стоит пить больше воды.

Финансы и работа в 5 лунный день


Под влиянием Водолея важные дела на работе и в финансовой сфере будут проходить как по маслу. На их выполнение буде больше сил и мотивации. При решении финансовых вопросов могут возникнуть легкие проблемы, но внимание к деталям и осторожность помогут вам остаться в плюсе. Сегодня можно провести работу над ошибками, заняться текущими делами, требующими больших физических и умственных усилий.

В этот день уместным будет проведение собраний, во время которых можно попробовать решить самые главные проблемы, преодолеть недопонимание. Также этот день благоприятен для собеседований, поисков работы, решения юридических проблем и открытия нового бизнеса.

Любовь и общение по лунному календарю

Сегодня можно начинать новые отношения. С высокой вероятностью они станут для вас источником позитива. В эти сутки астрологи советуют знакомиться, назначать романтические свидания. В амурных вопросах полезно будет полагаться на интуицию, которая поможет избежать неприятностей и найти подход к любому человеку.

Если эмоции берут верх, лучше заняться спортом, чтобы избежать конфликтов и скандалов. Не нужно ругаться на близких и вторую половинку. Все конфликты астрологи рекомендуют решить максимально быстро и без криков и ссор. В противном случае можно серьезно подпортить себе и окружающим настроение.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

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