. Мария Шарапова залезла в море к акулам
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Мария Шарапова залезла в море к акулам

Мария Шарапова залезла в море к акулам
Теннисистка Мария Шарапова поделилась фото в купальнике.   Пятикратная победительница «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира в июле родила сына от возлюбленного, британского бизнесмена и аристократа Александра Гилкса. Спортсменка и близкий друг принца Гарри назвали малыша Теодор. Мария наслаждается материнством: она старается всё время проводить с малышом. Сейчас семейство отправилось на отдых на острова Французской Полинезии, чтобы как следует зарядиться энергией в лоне природы, вдали от шума и суеты.
Шарапова показала, как проводит время в уединении. Спортсменка предстала в лаконичном монокини ярко-желтого цвета. Мария уже пришла в форму после родов и вернула стройную фигуру. Она плавала в кристально-чистой воде, а рядом с ней кружили маленькие акулы и даже огромный скат. Умиротворенная улыбка на лице теннисистки красноречиво говорила, что запланированный отдых удался.  «Здорово, вот это ты смелая!», «Очень красивая и натуральная», «Мария, фигура супер, годы спортивных нагрузок дают о себе знать», «Как же приятно посмотреть на вас, красавица без фотошопа и ретуши», — пишут блогеры в Сети.
# Шоу-бизнес Шарапова Мария
По материалам: z-aya

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