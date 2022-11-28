. Мария Шарапова залезла в море к акулам

Теннисистка Мария Шарапова поделилась фото в купальнике. Пятикратная победительница «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира в июле родила сына от возлюбленного, британского бизнесмена и аристократа Александра Гилкса. Спортсменка и близкий друг принца Гарри назвали малыша Теодор. Мария наслаждается материнством: она старается всё время проводить с малышом. Сейчас семейство отправилось на отдых на острова Французской Полинезии, чтобы как следует зарядиться энергией в лоне природы, вдали от шума и суеты.Шарапова показала, как проводит время в уединении. Спортсменка предстала в лаконичном монокини ярко-желтого цвета. Мария уже пришла в форму после родов и вернула стройную фигуру. Она плавала в кристально-чистой воде, а рядом с ней кружили маленькие акулы и даже огромный скат. Умиротворенная улыбка на лице теннисистки красноречиво говорила, что запланированный отдых удался. «Здорово, вот это ты смелая!», «Очень красивая и натуральная», «Мария, фигура супер, годы спортивных нагрузок дают о себе знать», «Как же приятно посмотреть на вас, красавица без фотошопа и ретуши», — пишут блогеры в Сети.