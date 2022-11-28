. Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
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Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!

Ходят слухи, что Роналду предложили после чемпионата мира в Катаре перейти в клуб в Саудовской Аравии с зарплатой в 220 миллионов евро! Космические деньги, даже по меркам футбола (сейчас Роналду зарабатывает около 50, играя в футбол). Кстати, Месси может перебраться в США - в клуб MLS к Бэкхему. Там тоже предлагают огромные деньги. Но, похоже, не там специалисты пытаются найти золотую жилу - они просто не видели эту женщину из рыбного в Китае.
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По материалам: триникси

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