. Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!

Вадим Карасев

Ходят слухи, что Роналду предложили после чемпионата мира в Катаре перейти в клуб в Саудовской Аравии с зарплатой в 220 миллионов евро! Космические деньги, даже по меркам футбола (сейчас Роналду зарабатывает около 50, играя в футбол). Кстати, Месси может перебраться в США - в клуб MLS к Бэкхему. Там тоже предлагают огромные деньги. Но, похоже, не там специалисты пытаются найти золотую жилу - они просто не видели эту женщину из рыбного в Китае.