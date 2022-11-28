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Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ в России

Мурашко заявил о снижении числа больных ВИЧ в России

Во всех регионах России наблюдается ежегодное снижение числа новых больных ВИЧ-инфекцией. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА «Новости».

По его словам, Россия сохраняет лидерство по охвату населения тестированием на ВИЧ-инфекцию, в 2021 году этот показатель составил более 28 процентов. «Мы фиксируем уверенный тренд на ежегодное снижение числа новых больных, важно ему следуют все субъекты», — отметил Мурашко на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Согласно данным за 2021 год, было зафиксировано почти 59 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, это на два процента ниже показателя 2020 года. При этом по информации за прошлый года в России проживают чуть более 850 тысяч больных с ВИЧ-инфекцией.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», Минздрав ввел новые стандарты оказания медпомощи при диагностике и лечении ВИЧ. С 6 августа людей с вирусом иммунодефицита консультируют, кроме инфекциониста, фтизиатра, офтальмолога, акушера-гинеколога и невролога, еще и терапевт, онколог, стоматолог, дерматовенеролог, оториноларинголог, психиатр-нарколог и медицинский психолог.

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По материалам: pnp.ru

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