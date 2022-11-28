. На следующей неделе в Battlefield 2042 можно будет играть на Xbox бесплатно
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На следующей неделе в Battlefield 2042 можно будет играть на Xbox бесплатно

На следующей неделе в Battlefield 2042 можно будет играть на Xbox бесплатно


Издательство Electronic Arts ранее на этой неделе добавило игру Battlefield 2042 в подписку Game Pass Ultimate, за счет EA Play. Вместе с тем, в игре стартовал 3 сезон, который добавил немало интересного контента.

Разработчики Battlefield 2042 намерены привлечь к проекту еще больше игроков, для чего они готовят и бесплатные выходные на следующей неделе. На приставках Xbox One и Xbox Series X | S с 1 по 4 декабря можно будет играть бесплатно в Battlefield 2042. Дни бесплатной игры включают в себя более 15 карт, более 70 вариантов оружия, 13 специалистов, множество техники и многое другое.


Напомним, Battlefield 2042 в прошлом году показал себя не лучшим образом на старте, и первый сезон в игре начался только в июне 2022 года. Но сейчас игра регулярно обновляется и получает новый контент, а количество игроков в ней заметно превышает показатели Halo Infinite (по SteamDb).

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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