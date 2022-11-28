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На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕС

На Украине решили покрыть дефицит бюджета за счет средств ЕСЗамминистра финансов Зыкова: Украина покроет почти половину дефицита бюджета за счет ЕС

В следующем году на Украине планируют покрыть почти половину дефицита бюджета страны за счет средств Европейского союза (ЕС). Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила замминистра финансов Украины Ольга Зыкова, передает РИА Новости.

«Почти половина дефицита [государственного бюджета] будет покрываться именно за счет средств ЕС», — заявила она.

Ранее в США сообщили, что дефицит бюджета Украины, который из-за расходов на ведение конфликта составляет около пяти миллиардов долларов, может превратиться в ахиллесову пяту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Газета The Wall Street Journal подчеркнула, что на военные действия страна тратит 60 процентов бюджета, а налоговые сборы на данный момент покрывают только 40 процентов госрасходов.

В сентябре кабмин Украины утвердил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20 процентов ВВП. При этом позднее в стране допустили инфляцию на уровне 30 процентов. С таким прогнозом выступил премьер-министр страны Денис Шмыгаль по итогам заседания кабинета министров, посвященного обсуждению проекта государственного бюджета на 2023 год. «Инфляция может достигнуть 30 процентов, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен», — отметил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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