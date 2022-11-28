. Назван год начала выпуска полностью российских машин на «Москвиче»
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Назван год начала выпуска полностью российских машин на «Москвиче»

Назван год начала выпуска полностью российских машин на «Москвиче»Полностью российские авто на «Москвиче» начнут выпускать в 2025 году

Полностью российские автомобили на заводе «Москвич» начнут выпускать в 2025 году. Соответствующие сроки названы в сообщении в Telegram московского Дептранса.

В заявлении утверждается, что «степень локализации производства на "Москвиче" будет расти максимально быстрыми темпами».

«У нас есть поручение мэра, чтобы завод "Москвич" через несколько лет выпускал машину из российских компонентов и на российской платформе. Мы над этой задачей вместе с "КамАЗом" работаем, и я уверен, что мы с ней справимся. 2025 год — целевой, когда машина уже должна быть. Будем стараться это сделать раньше», — сказал руководитель департамента Максим Ликсутов.

В 2023 году планируется произвести около 50 тысяч машин, частью они пойдут на обновление парка каршеринга. Серийная сборка авто на заводе «Москвич» возобновилась 23 ноября, в этом году компания планирует произвести 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими.

Первым автомобилем, который будут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3», его стоимость может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей). Новый кроссовер и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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