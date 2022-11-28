Вадим Карасев

Niezależny Dziennik Polityczny: с начала СВО на Украине погибло 1200 польских наемников

С начала российской спецоперации на Украине уже погибло около 1200 наемников из Польши. Такую цифру назвала польская газета Niezależny Dziennik Polityczny.

Еще несколько тысяч граждан Польши были ранены в результате участия в боевых действиях на стороне Киева. По данным издания, в настоящее время Польша является лидером по числу отправленных на Украину военных, также на нее приходится наибольшее число погибших в ходе СВО иностранных наемников.