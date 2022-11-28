. Названо возможное наказание для сбившей насмерть женщину с детьми москвички

Вадим Карасев

Юрист Айрапетов: сбившей насмерть женщину с детьми москвичке может грозить до 15 лет

Сбившей насмерть женщину с детьми москвичке, находившейся в состоянии наркотического опьянения, грозит тюремное заключение. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал юрист, член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. Он назвал обстоятельства дела, которые будут учтены во время суда.

«Наказание за дорожно-транспортное происшествие (ДТП), повлекшее смерть двух и более лиц, было ужесточено несколько лет назад и наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным лишением права занимать определенные должности или лишением права управлять транспортным средством. Наказание может быть достаточно суровым», — объяснил адвокат.

Тот факт, что находящаяся за рулем женщина была в состоянии наркотического опьянения, станет отягчающим обстоятельством и будет учитываться судом в случае вынесения обвинительного приговора. Это повлияет и на срок, который будет определен судом, считает Айрапетов.

«Смягчающие обстоятельства в данном случае могут не сыграть существенной роли. Смягчающим обстоятельством обычно признается наличие несовершеннолетних детей, наличие иждивенцев. Это могут быть как дети, так и тяжело больные родители или лица, которым необходим уход. Я думаю, что в данном случае смягчающие обстоятельства серьезного влияния на окончательный приговор по делу не окажут. Тяжесть совершенного деяния, отягощенная тем, что подозреваемая была в состоянии наркотического опьянения, может негативно отразиться на ней», — добавил он.

27 ноября водитель автомобиля Kia не справилась с управлением и выехала на тротуар. Автомобиль сбил мать и ее двух маленьких детей, один из них находился в коляске. В результате ДТП женщина и один ребенок скончались, второй ребенок госпитализирован.

Находившуюся за рулем 37-летнюю россиянку задержали. Ее подозревают в совершении преступления по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Позже результаты медицинского освидетельствования показали, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения.