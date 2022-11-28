Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году
Новостной сайт, посвящённый знаменитостям, Celeb Tattler вычислил 10 самых популярных людей 2022 года, так или иначе относящихся к массовой культуре. Десятка была сформирована методом подсчёта количества запросов в поисковике Google за весь год.
Интерес ко всем перечисленным, как это обычно бывает, в меньшей степени связан с их профессиональной деятельностью, а в первую очередь обоснован связанными с ними событиями и особенно скандалами.
Наиболее красноречиво эта зависимость видна в первых двух местах топа.
10 место: Зендея
Гуглилась в среднем 2,71 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
9 место: Милли Бобби Браун
Гуглилась в среднем 2,78 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
8 место: Уилл Смит
Гуглился в среднем 3,15 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Отличился в первой половине года, взяв «Оскар» и на той же церемонии попав в скандал. Ну вы помните.
7 место: Илон Маск
Гуглился в среднем 3,19 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Изобретатель и так часто был на виду, а в этом году ещё и Твиттер купил. Причём довольно громким и скандальным образом.
6 место: Пит Дэвидсон
Гуглился в среднем 3,2 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Пит больше известен не своими актёрскими работами, а романами с известными девушками.
5 место: Ким Кардашьян
Гуглилась в среднем 3,4 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
4 место: Том Брэди
Гуглился в среднем 4,06 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Игрок в американский футбол и единственный спортсмен в списке. Удивительно, что тут нет Криштиану Роналду или других участников проходящего Чемпионата мира по футболу в Катаре.
3 место: Елизавета II
Гуглилась в среднем 4,3 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Кстати, у нас есть отдельный пост с фотографиями жизненного пути легендарной женщины.
2 место: Джонни Депп
Гуглился в среднем 5,5 миллионов раз каждый месяц 2022 года.
1 место: Эмбер Хёрд
Гуглилась в среднем 5,6 миллиона раз каждый месяц 2022 года.
Как вы понимаете, самых популярных попкультурных личностей года сформировал самый известный судебный процесс года, превратившийся в сериал.