. Названы самые популярные знаменитости, имена которых чаще всего искали в Google в 2022 году

Новостной сайт, посвящённый знаменитостям, Celeb Tattler вычислил 10 самых популярных людей 2022 года, так или иначе относящихся к массовой культуре. Десятка была сформирована методом подсчёта количества запросов в поисковике Google за весь год.

Интерес ко всем перечисленным, как это обычно бывает, в меньшей степени связан с их профессиональной деятельностью, а в первую очередь обоснован связанными с ними событиями и особенно скандалами.

Наиболее красноречиво эта зависимость видна в первых двух местах топа.

10 место: Зендея

zendaya

Гуглилась в среднем 2,71 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

9 место: Милли Бобби Браун

milliebobbybrown

Гуглилась в среднем 2,78 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

8 место: Уилл Смит

ROBYN BECK/GETTY IMAGES

Гуглился в среднем 3,15 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Отличился в первой половине года, взяв «Оскар» и на той же церемонии попав в скандал. Ну вы помните.

7 место: Илон Маск

elonmusk

Гуглился в среднем 3,19 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Изобретатель и так часто был на виду, а в этом году ещё и Твиттер купил. Причём довольно громким и скандальным образом.

6 место: Пит Дэвидсон

Evan Agostini/Invision/AP

Гуглился в среднем 3,2 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Пит больше известен не своими актёрскими работами, а романами с известными девушками.

5 место: Ким Кардашьян

kimkardashian

Гуглилась в среднем 3,4 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

4 место: Том Брэди

tombrady

Гуглился в среднем 4,06 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Игрок в американский футбол и единственный спортсмен в списке. Удивительно, что тут нет Криштиану Роналду или других участников проходящего Чемпионата мира по футболу в Катаре.

3 место: Елизавета II

Chris Jackson/Getty Images

Гуглилась в среднем 4,3 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Кстати, у нас есть отдельный пост с фотографиями жизненного пути легендарной женщины.

2 место: Джонни Депп

johnnydepp

Гуглился в среднем 5,5 миллионов раз каждый месяц 2022 года.

1 место: Эмбер Хёрд

amberheard

Гуглилась в среднем 5,6 миллиона раз каждый месяц 2022 года.

Как вы понимаете, самых популярных попкультурных личностей года сформировал самый известный судебный процесс года, превратившийся в сериал.