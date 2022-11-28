. Немецкий политик заявил, что США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией

США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен, передает РИА «Новости».

Немецкий политик отметил, что Вашингтон и «западные вассалы» вооружали Киев с «евромайдана», в результате чего Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. По его словам, этот факт намеренно игнорируется западными политиками и СМИ.

Лафонтен также отметил, что Вашингтону удалось добиться ухудшения отношения Брюсселя с Москвой, одновременно устранив геополитического противника в лице Берлина.

Таким образом США имеют возможность продавать сланцевый газ и подстегивать развитие своей оборонной промышленности, считает политик.

Вместе с тем, США теперь осознают, что Россию, обладающую ядерным оружие, невозможно одолеть военным путем. Что касается санкций в отношении Москвы, то они, по мнению Лафонтена, обернулись против Запада бумерангом.