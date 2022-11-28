. Немецкий политик заявил, что США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Немецкий политик заявил, что США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией

Немецкий политик заявил, что США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией

Немецкий политик заявил, что США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией

США с 2014 года готовили Украину к конфликту с Россией, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten бывший глава Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен, передает РИА «Новости».

Немецкий политик отметил, что Вашингтон и «западные вассалы» вооружали Киев с «евромайдана», в результате чего Украина не де-юре, но де-факто стала членом НАТО. По его словам, этот факт намеренно игнорируется западными политиками  и СМИ. 

Лафонтен также отметил, что Вашингтону удалось добиться ухудшения отношения Брюсселя с Москвой, одновременно устранив геополитического противника в лице Берлина.

Таким образом США имеют возможность продавать сланцевый газ и подстегивать развитие своей оборонной промышленности, считает политик.

Вместе с тем, США теперь осознают, что Россию, обладающую ядерным оружие, невозможно одолеть военным путем. Что касается санкций в отношении Москвы, то они, по мнению Лафонтена, обернулись против Запада бумерангом.

# В мире / Главные новости В мире
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки
Татьяна Брухунова похвасталась ботинками Петросяна с принтом пчелки
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на
Эти 25+ игр выйдут на Xbox One и Xbox Series X | S в декабре + релизы в Game Pass
Эти 25+ игр выйдут на Xbox One и Xbox Series X | S в декабре + релизы
6 вещей, от которых нужно отказаться в декабре 2022 года, чтобы стать счастливее
6 вещей, от которых нужно отказаться в декабре 2022 года, чтобы стать
Любовная неудача: женщины каких знаков зодиака совершенно не умеют выбирать мужчин
Любовная неудача: женщины каких знаков зодиака совершенно не умеют
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых
Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе
Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Про группу «Иванушки International» снимут фильм
Германия расхотела помогать Киеву из-за украинских беженцев
Германия расхотела помогать Киеву из-за украинских беженцев
В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом на Volkswagen Beetle и кастомизацией
В сети появился полноценный геймплей Need for Speed Unbound с заездом
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября 2022

Топ на сегодня

Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Ксения Новикова поглумилась над бывшим мужем
Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды
Экономисты спрогнозировали зависимость цен на газ в ЕС от погоды
Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году
Китай показал, как будет выглядеть его база на Луне в 2028 году
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Певица Слава была в шоке от свадьбы дочери
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска
Крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий

Еще по теме

В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
Столтенберг: НАТО не хочет повторения «холодной войны»
НАТО не хочет новой «холодной войны» с Россией, — Столтенберг
Немецкий политик: Обама сказал Путину слова, которые произносить не стоило