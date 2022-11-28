. Неудачная любовь: женщины каких знаков зодиака притягивают только плохих парней

Все женщины мечтают встретить на своем пути человека, с которым они будут жить как за каменной стеной, который будет любить и заботиться о них. Выделяют пять женских знаков зодиака, которые притягивают в свою жизнь только «плохих» парней.

Этим женщинам трудно устроить свою личную жизнь, потому что к ним будто сами липнут разные неприятности.

Женщины каких знаков притягивают плохих парней

Рак (22 июня — 22 июля)

Женщины этого знака мечтают встретить человека, с которым можно было бы заключить брак. Они уверенные в себе и знают, чего хотят от жизни. В отношениях они всегда стараются отдать больше, чем получить. Главным их минусом является то, что они не умеют видеть чужие недостатки, а этим очень часто пользуются мужчины. Женщины-Раки не умеют различать, что является заботой, а что становится контролем, и очень часто говорят «нет» тогда, когда не нужно, и терпят там, где не стоит этого делать. Представительницы знака стараются сохранить свой брак, даже если их партнер тиран и моральный урод.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Женщины-Девы умны и дальновидны, но постоянно поддаются чужому влиянию и разным манипуляциям. Во всем этом виновата чрезмерная любовь к похвале и комплиментам. Им нравится, когда партнер говорит приятные слова, дарит подарки и водит по ресторанам. Но все это делается для того, чтобы заполучить от доверчивой женщины все, что только пожелает мужчина. Самая большая проблема этих женщин заключается в том, что они вовсе не учатся на своих ошибках. Все это приводит к тому, что они выбирают недостойных парней, которые заставляют их страдать.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Женщины-Козероги рациональны и всегда взвешивают все «за» и «против». Этим женщинам трудно устоять перед мужчиной, который обладает отменным чувством юмора и обаянием. Если такой мужчина приглянется Козерогам, то они будут делать все возможное, чтобы удержать его, даже смирятся с постоянными скандалами и ссорами. Женщины не считают, что их избранник плохой, поскольку уверены, что он их любит, но на самом деле все не так. Им необходимо научиться различать, где настоящая любовь, а где корысть и манипуляции. Талантом притягивать к себе «плохих» парней Козерогов наградила Вселенная.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Женщины этого знака зодиака слишком доверчивые и наивные. Порой они ведут себя словно ребенок, особенно когда верят словам мужчины. Обмануть женщин-Стрельцов довольно легко, поскольку они уверены, что окружающие их люди не способны совершить подлость и плохой поступок. Когда же представительницы знака встречают свою любовь, то готовы полностью погрузиться в отношения, позабыв обо всем на свете. Сами женщины даже не понимают, что перед ними стоит настоящий подлец, который пользуется их добротой и получает от них все, что пожелает.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Женщины этого знака зодиака не выносят одиночества, они считают его настоящей пыткой. Представители этого зодиакального созвездия не могут представить жизнь без знакомств, свиданий, поцелуев и романтических встреч. Если на пути Весов встречает человек, в которого они влюбляются, они тут же забывают обо всем на свете. Для них никто и ничто больше не существует, ведь своего партнера они считают идеальным. Весы сами не понимают, что за картинкой принца скрывается настоящий негодяй. В таких отношениях они могут находиться долгое время и никогда не решатся разорвать их, поскольку полностью доверяют партнеру.