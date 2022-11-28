. Ольга Бузова напугала любовника, который потерял дар речи
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Ольга Бузова напугала любовника, который потерял дар речи

Ольга Бузова напугала любовника, который потерял дар речи
Ведущая Ольга Бузова открыто флиртует со своим бывшим. На протяжении нескольких недель на шоу «Звезды в Африке» царит настоящая жара — не только из-за знойного климата, но и потому что Ольга Бузова откровенно флиртует с Антоном Филиппенко. 36-летняя знаменитость уже несколько лет одна и, по собственному признанию, уже изнывает от желания, но воспитание не позволяет ей заниматься сексом, ведь она все делает по любви. Да, ей симпатизируют разные мужчины, но пока что ни один не понравился знаменитости. Хотя, если посмотреть на ее заигрывания с Антоном Филиппенко, то становится понятно — между ними точно есть искра. В новом выпуске ведущая не вытерпела и сама начала заигрывать с участником, который в этот раз не успел сделать сюрприз Ольге, поэтому сильно расстроился.
Напомним, за несколько дней до этого во время одного из испытаний ведущая выпытывала у других участников, правда ли, что Антон Филипенко отдал ей свою порцию лепешек и остался голодным. Утвердительный ответ был приятен Ольге. Но чтобы окончательно покорить ее сердце, Антону Филипенко нужно выиграть проект. Именно на это намекнула ведущая в разговоре с другими участниками. «Антон, тебе нравится, как я выгляжу? Я ждала сегодняшней церемонии, а ты ждал?», сказала Ольга Бузова. По всему было видно, что секс-символ российского кино, который играет в картинах ловеласов, несколько пасует перед главной холостячкой страны: он даже не смог вымолвить ни слова. «Мне было неловко от столь длительного молчания Антона. Не знаю, с чем это было связано, возможно, он просто немного растерялся и сыграли эмоции при виде Ольги», сказал Вячеслав Малафеев. В какой-то момент, так и не дождавшись ответа, Ольга Бузова тонко намекнула Филиппенко, что пора действовать. «Когда человек чего-то хочет, он что-то делает. А если он не делает, значит — не хочет», — сказала поп-принцесса. «Значит, буду хотеть», — парировал Антон.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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